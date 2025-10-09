Aktuelle Seite: Home > Unterhaltung > Leute > Schauspielerin Judi Dench verliert Sehkraft und Gedächtnis
Die Schauspielerin bei einem Shakespeare-Fest in London 2024

Schauspielerin Judi Dench verliert Sehkraft und Gedächtnis

Donnerstag, 09. Oktober 2025 | 13:56 Uhr
Die Schauspielerin bei einem Shakespeare-Fest in London 2024
APA/APA/AFP/POOL/CHRIS JACKSON
Schriftgröße

Von: APA/AFP

Die als Geheimdienstchefin “M” in den James-Bond-Filmen zum Weltstar gewordene britische Schauspielerin Judi Dench leidet altersbedingt unter zunehmenden Einschränkungen. Sie sehe inzwischen fast nichts mehr, sagte die 90-Jährige der Wochenzeitung “Die Zeit”. “Wenn ich nun noch auftrete, werden mir helle Matten ausgelegt, damit ich weiß, wo ich stehen soll.”

Auch ihr Gedächtnis lasse nach, sagte Dench. Das aktuelle Geschehen verblasse dabei in ihrem Gehirn, Shakespeare allerdings vergesse sie nicht. “Ich weiß nicht mehr, was letzte Woche war oder was ich in zwei Tagen machen werde, aber ich könnte Sie hier festhalten und den ganzen ‘Sommernachtstraum’, ‘Maß für Maß’ und ‘Was ihr wollt’ aufsagen.” Shakespeare sei wie ihr Herzschlag. “Diese Zeilen sind in meine Mitte hineingebohrt”, sagte Dench.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Unterberger kritisiert EU-Entscheidung
Kommentare
59
Unterberger kritisiert EU-Entscheidung
Geduldsprobe für Autofahrer beschäftigt den Landtag
Kommentare
55
Geduldsprobe für Autofahrer beschäftigt den Landtag
Aus für Pressekonferenz der Landesregierung: Omas gegen Rechts in Sorge
Kommentare
51
Aus für Pressekonferenz der Landesregierung: Omas gegen Rechts in Sorge
Zweifelhafter Beauty-Trend – VIDEO
Kommentare
25
Zweifelhafter Beauty-Trend – VIDEO
“Rosenkranz-Gebet engt Horizont ein”
Kommentare
25
“Rosenkranz-Gebet engt Horizont ein”
Anzeigen
Die Südtiroler Milchwirtschaft
Die Südtiroler Milchwirtschaft
Landschaftspflege, Tradition und Wertschöpfung
Zwischen Bargeld, Karten und neuen Systemen
Zwischen Bargeld, Karten und neuen Systemen
Digitale Zahlungen in Südtirol
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 