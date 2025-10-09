Schauspielerin Judi Dench verliert Sehkraft und Gedächtnis

Von: APA/AFP

Die als Geheimdienstchefin “M” in den James-Bond-Filmen zum Weltstar gewordene britische Schauspielerin Judi Dench leidet altersbedingt unter zunehmenden Einschränkungen. Sie sehe inzwischen fast nichts mehr, sagte die 90-Jährige der Wochenzeitung “Die Zeit”. “Wenn ich nun noch auftrete, werden mir helle Matten ausgelegt, damit ich weiß, wo ich stehen soll.”

Auch ihr Gedächtnis lasse nach, sagte Dench. Das aktuelle Geschehen verblasse dabei in ihrem Gehirn, Shakespeare allerdings vergesse sie nicht. “Ich weiß nicht mehr, was letzte Woche war oder was ich in zwei Tagen machen werde, aber ich könnte Sie hier festhalten und den ganzen ‘Sommernachtstraum’, ‘Maß für Maß’ und ‘Was ihr wollt’ aufsagen.” Shakespeare sei wie ihr Herzschlag. “Diese Zeilen sind in meine Mitte hineingebohrt”, sagte Dench.