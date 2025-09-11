Schönbrunn Group begrüßte 100-millionsten Besucher

Von: apa

Die Schönbrunn Group verzeichnete den 100-millionsten Besuch seit ihrer Gründung 1992. Am Mittwoch wurde dieser Meilenstein erreicht: Die Jubiläumsbesucherin – Leni aus Wien, die mit ihrem Sohn Schloss Schönbrunn besuchte – bekam von Klaus Panholzer, CEO der Schönbrunn Group, und Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer (ÖVP) einen Goodie-Bag überreicht.

Unter ihrem Dach vereint die Schönbrunn Group einige der bedeutendsten und meistbesuchten Kulturgüter Österreichs, darunter das UNESCO-Welterbe Schloss Schönbrunn, das Möbelmuseum Wien, das Sisi Museum mit Kaiserappartements und Silberkammer in der Wiener Hofburg, Schloss Hof und Schloss Niederweiden im niederösterreichischen Marchfeld. Auch das Kindermuseum Schloss Schönbrunn ist Teil der Gruppe.