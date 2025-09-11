Aktuelle Seite: Home > Unterhaltung > Leute > Schönbrunn Group begrüßte 100-millionsten Besucher
Publikumsmagnet Schloss Schönbrunn

Schönbrunn Group begrüßte 100-millionsten Besucher

Donnerstag, 11. September 2025 | 11:11 Uhr
Publikumsmagnet Schloss Schönbrunn
APA/APA/THEMENBILD/GEORG HOCHMUTH
Schriftgröße

Von: apa

Die Schönbrunn Group verzeichnete den 100-millionsten Besuch seit ihrer Gründung 1992. Am Mittwoch wurde dieser Meilenstein erreicht: Die Jubiläumsbesucherin – Leni aus Wien, die mit ihrem Sohn Schloss Schönbrunn besuchte – bekam von Klaus Panholzer, CEO der Schönbrunn Group, und Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer (ÖVP) einen Goodie-Bag überreicht.

Unter ihrem Dach vereint die Schönbrunn Group einige der bedeutendsten und meistbesuchten Kulturgüter Österreichs, darunter das UNESCO-Welterbe Schloss Schönbrunn, das Möbelmuseum Wien, das Sisi Museum mit Kaiserappartements und Silberkammer in der Wiener Hofburg, Schloss Hof und Schloss Niederweiden im niederösterreichischen Marchfeld. Auch das Kindermuseum Schloss Schönbrunn ist Teil der Gruppe.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Strukturelle Inflationsanpassung für Lehrpersonal nimmt nächste Hürde
Kommentare
63
Strukturelle Inflationsanpassung für Lehrpersonal nimmt nächste Hürde
“Älteren doppelte Impfung gegen Grippe und Corona empfohlen”
Kommentare
62
“Älteren doppelte Impfung gegen Grippe und Corona empfohlen”
Carlo aus Bozner Zentrum entfernt
Kommentare
57
Carlo aus Bozner Zentrum entfernt
Panini statt Mittagessen in der Schule
Kommentare
39
Panini statt Mittagessen in der Schule
Polen schießt Drohnen ab und ruft NATO auf den Plan
Kommentare
28
Polen schießt Drohnen ab und ruft NATO auf den Plan
Anzeigen
Einfach, günstig und für alle unter 19
Einfach, günstig und für alle unter 19
Jetzt U19 Pass online bestellen oder verlängern
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
Wenn’s hängen bleibt:
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 