Aktuelle Seite: Home > Unterhaltung > Leute > “Send Help”: Horrortrip mit dem Horrorboss
Noch sind die Hackebeile nicht ausgepackt

“Send Help”: Horrortrip mit dem Horrorboss

Sonntag, 25. Januar 2026 | 06:10 Uhr
Noch sind die Hackebeile nicht ausgepackt
APA/APA/20th Century Studios/Brook Rushton
Schriftgröße

Von: apa

Auf einer einsamen Insel mit dem Boss gestrandet – je nach Konstellation eine Traum oder eine Horrorvorstellung. Für Linda Liddle (Rachel McAdams) ist die Situation mit ihrem sexistischen, sie mobbenden Chef Bradley Preston (Dylan O’Brien) klar in die zweite Kategorie einzuordnen. Als die beiden als einzige Überlebende eines Flugzeugabsturzes sich alleine auf einem Eiland wiederfinden, wäre das die gute Gelegenheit, einstige Konflikte hinter sich zu lassen.

Doch statt neuer Eintracht spitzen sich die Spannungen zwischen den beiden zu – und die Machtverhältnisse drehen sich, nachdem der verletzte Bradley auf die geradezu aufblühende Linda angewiesen ist. Es wird ein Überlebenskampf – in jeder Hinsicht. Neues von Horrormeister Sam Raimi. Ab Donnerstag im Kino.

(S E R V I C E – www.sendhelpmovie.at/synopsis/)

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Bauernbund in Sorge: Invasive Arten gefährden Biodiversität
Kommentare
72
Bauernbund in Sorge: Invasive Arten gefährden Biodiversität
Bettenstopp: Handwerker wollen Verlängerung
Kommentare
59
Bettenstopp: Handwerker wollen Verlängerung
Empörung über Festnahme von Fünfjährigem bei ICE-Einsatz
Kommentare
39
Empörung über Festnahme von Fünfjährigem bei ICE-Einsatz
Horror-Busfahrt in Brixen
Kommentare
37
Horror-Busfahrt in Brixen
Olympia Mailand-Cortina benötigt 2,4 Mio. Kubikmeter Kunstschnee
Kommentare
36
Olympia Mailand-Cortina benötigt 2,4 Mio. Kubikmeter Kunstschnee
Anzeigen
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
Wenn’s hängen bleibt:
Einfach, günstig und für alle unter 19
Einfach, günstig und für alle unter 19
Jetzt U19 Pass online bestellen oder verlängern
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 