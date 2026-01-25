“Send Help”: Horrortrip mit dem Horrorboss

Von: apa

Auf einer einsamen Insel mit dem Boss gestrandet – je nach Konstellation eine Traum oder eine Horrorvorstellung. Für Linda Liddle (Rachel McAdams) ist die Situation mit ihrem sexistischen, sie mobbenden Chef Bradley Preston (Dylan O’Brien) klar in die zweite Kategorie einzuordnen. Als die beiden als einzige Überlebende eines Flugzeugabsturzes sich alleine auf einem Eiland wiederfinden, wäre das die gute Gelegenheit, einstige Konflikte hinter sich zu lassen.

Doch statt neuer Eintracht spitzen sich die Spannungen zwischen den beiden zu – und die Machtverhältnisse drehen sich, nachdem der verletzte Bradley auf die geradezu aufblühende Linda angewiesen ist. Es wird ein Überlebenskampf – in jeder Hinsicht. Neues von Horrormeister Sam Raimi. Ab Donnerstag im Kino.

