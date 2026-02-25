Aktuelle Seite: Home > Unterhaltung > Leute > Shakira und Phil Collins für Hall of Fame nominiert
Phil Collins könnte nun auch solo in die Ruhmeshalle kommen

Shakira und Phil Collins für Hall of Fame nominiert

Mittwoch, 25. Februar 2026 | 15:05 Uhr
Phil Collins könnte nun auch solo in die Ruhmeshalle kommen
APA/APA/HERBERT P. OCZERET/HERBERT P. OCZERET
Schriftgröße

Von: APA/dpa

Shakira (49) und Phil Collins (75) sind unter den diesjährigen Nominierten für die “Rock & Roll Hall of Fame”. Auch der Wu-Tang Clan und der 2005 gestorbene Sänger und Musikproduzent Luther Vandross seien zum ersten Mal nominiert, berichtet die US-Zeitung “The New York Times” online. Demnach wurden die Nominierten am Mittwoch (Ortszeit) bekanntgegeben.

Ebenfalls die Chance auf den Einzug in die Hall of Fame hätten zum Beispiel der 1997 gestorbene Jeff Buckley, Lauryn Hill (50), die R&B-Gruppe New Edition, Sängerin Pink (46) und die Rockband INXS. Für eine Aufnahme in die Hall of Fame muss die erste Veröffentlichung der Künstler mindestens 25 Jahre zurückliegen. Welche der 17 Nominierten tatsächlich aufgenommen werden, wird im April bekanntgegeben.

Im vergangenen Jahr gab es sieben Neuzugänge in die Ruhmeshalle: die Rockband Bad Company, The White Stripes und Soundgarden, der Rock-‘n-Roll-Sänger Chubby Checker, die 2014 gestorbene Rock- und Blues-Legende Joe Cocker, die Sängerin Cyndi Lauper (72) und das Hip-Hop-Duo Outkast.

Phil Collins wurde als Teil der Band Genesis bereits 2010 in die “Rock & Roll Hall of Fame” aufgenommen. Nun könnte ihm die Ehre noch für seine Solokarriere zuteilwerden.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Widerstand gegen Demo zu “Remigration” wächst
Kommentare
132
Widerstand gegen Demo zu “Remigration” wächst
Blasen vor dem Starten
Kommentare
80
Blasen vor dem Starten
Demonstration zur “Remigration”: “Kein Platz für rechtsextreme Ideologien in Südtirol”
Kommentare
49
Demonstration zur “Remigration”: “Kein Platz für rechtsextreme Ideologien in Südtirol”
Unterberger bezeichnet Galateos Äußerungen als unangebracht
Kommentare
34
Unterberger bezeichnet Galateos Äußerungen als unangebracht
Grüne fordern Verbot rechtsextremer Kundgebung in Bozen
Kommentare
28
Grüne fordern Verbot rechtsextremer Kundgebung in Bozen
Anzeigen
Dein Verein, dein Spiel, dein Ticker
Dein Verein, dein Spiel, dein Ticker
FUBAS startet in die Rückrunde 2025/26
SANLUI Real Estate
SANLUI Real Estate
Neue Maßstäbe in der Südtiroler Immobilienvermittlung
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 