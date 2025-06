Silbereisen präsentiert zu Silvester wieder “Schlagerboom”

Von: APA/dpa

Nach der erfolgreichen Premiere der Live-Sendung “Silvester-Schlagerbooom”, die auch im ORF zu sehen war, beim vergangenen Jahreswechsel plant der Bayerische Rundfunk (BR) am Silvesterabend 2025 eine Neuauflage. Die ARD-Show mit Florian Silbereisen soll erneut aus München gesendet werden, sagte eine BR-Sprecherin. Bei seiner Sendung “Schlagerbooom Open Air” aus Kitzbühel kündigte Silbereisen am Samstag bereits den Ticketvorverkauf für die Show am 31. Dezember an.