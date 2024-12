Sinners Weihnachtsurlaub in der Heimat

Von: Ivd

Sexten – Während andere sich in Dubai oder Paris auf die Festtage einstimmen, kehrt Tennisstar Jannik Sinner in seine Heimat in den Bergen zurück. Für den gebürtige Sextner ist es eine unverzichtbare Tradition, die er mit seiner Familie teilt.

Bevor Sinner auf den Tennisplatz wechselte, war er ein talentierter Skifahrer. Dieses Jahr wurde er erneut auf den verschneiten Pisten des Kronplatzes gesichtet, wo er einst als Kind die ersten Schwünge übte. Am Piz La Ila im Gadertal genoss er mit seiner Familie einen entspannten Skitag, bevor er sich wieder dem Tennis widmete. Anschließend ließen sie den Tag beim geselligen Treiben im Club Moritzino ausklingen.

Bei Sinners daheim wird Pusterisch gesprochen. Diesen Dialekt nutzt der Tennis-Star gelegentlich als „Geheimcode“, etwa in Gesprächen mit seinem Freund und Manager Alex Vittur, um sich unbemerkt auszutauschen.

Kulinarische Versuchungen der Heimat

Trotz der Verlockungen der Weihnachtszeit bleibt der Ausnahmeathlet seiner Disziplin treu. Während die Familie traditionelle Südtiroler Gerichte wie Knödel oder Schlutzkrapfen genießt, hält Sinner an seinem strikten Ernährungsplan fest – aber ganz ohne die Kekse seines Vaters ging es dann auch nicht.

Der Aufenthalt in Südtirol war jedoch nur ein kurzer Boxenstopp. Bereits einen Tag nach dem Stephanstag reist Sinner nach Monte Carlo, um dort den Jahreswechsel zu verbringen. Kurz darauf, am 2. Januar, beginnt seine Reise nach Australien, wo intensive Matches und hochkarätige Turniere auf ihn warten.

Privatsphäre bleibt ein hohes Gut

Nach Gerüchten über eine mögliche Beziehungskrise mit der Tennisspielerin Anna Kalinskaya scheint Sinner auch privat zu einer neuen Balance gefunden zu haben. Fotos mit seiner Familie, darunter auch mit „Schwager“ Nikolay und dessen Kindern, zeigen einen gelösten und bodenständigen Sportler.

Für die Fans in Südtirol bleibt Sinner jedoch mehr als nur ein Tennisstar: Er verkörpert die Verbindung von Weltruhm mit seiner Heimat Südtirol, eine Mischung, die ihn so nahbar wie einzigartig macht.