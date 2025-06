Snoop Dogg will in Schottland Burger-Stand eröffnen

Musiker will selbst hinter dem Schanktisch stehen

Von: APA/AFP

US-Rapper Snoop Dogg will seine Liebe zum schottischen Fußballklub Celtic Glasgow mit einem Burger-Stand vor dem Stadion unter Beweis stellen. Dieser solle ein “Paradies” für Feinschmecker werden, kündigte der Musiker in der “Sunday Mail” an. Er wolle “den Fans zeigen, dass Essen im Stadion gut sein kann” – und werde auch selbst hinter dem Schanktisch stehen und die Kunden bedienen.

Snoop Dogg sieht sich als Experte, er hat bereits ein Kochbuch mit dem Titel “Vom Gangsta zum Gourmet” veröffentlicht. “Das Geheimnis eines guten Burgers ist die liebevolle Zubereitung”, sagte er der “Sunday Mail”. “Das Faschierte muss mit einigen geheimen Gewürzen vermischt werden, dann kommen hochwertiger Käse und etwas Ahornspeck dazu.”

“Es muss Celtic Park sein”, sagte Snoop Dogg mit Blick auf das Stadion des schottischen Meisterklubs, dessen Fan er ist. “Die Celtic-Fans werden es lieben, und damit es auch genau richtig ist, wird Snoop sie persönlich bedienen.”