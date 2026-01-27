Aktuelle Seite: Home > Unterhaltung > Leute > Sohn Brooklyn fehlte: Victoria Beckham in Paris geehrt
Sohn Brooklyn fehlte: Victoria Beckham in Paris geehrt

Dienstag, 27. Januar 2026 | 12:27 Uhr
APA/APA/AFP/SEBASTIEN DUPUY
Von: APA/dpa

Inmitten des großen Krachs bei der Beckham-Familie ist Modedesignerin und Ex-Spice-Girl Victoria Beckham eine besondere Ehre zuteilgeworden. Die 51-Jährige wurde in Paris vom Kulturministerium zur Ritterin des Ordens der Künste und der Literatur ernannt. Damit sollen der Nachrichtenagentur PA zufolge bedeutende Beiträge in den Bereichen Kunst und Literatur gewürdigt werden. Die 51-Jährige gründete 2008 ihr berühmtes Label und machte sich damit einen Namen in der Modebranche.

Victorias ältester Sohn, Brooklyn Peltz Beckham, hatte sich in der vergangenen Woche in den sozialen Medien von seinen Eltern losgesagt. “Ich möchte mich nicht mit meiner Familie versöhnen”, schrieb er auf Instagram. In dem Beitrag erhebt er mehrere Vorwürfe gegen seine Eltern, dabei geht es auch um seine Ehefrau Nicola Peltz. Weder David Beckham noch Victoria äußerten sich bisher zu den Vorwürfen. Der Ex-Fußballprofi und die Designerin haben drei Söhne und eine Tochter.

In einem Instagram-Beitrag teilte Victoria mehrere Bilder von der Ordensverleihung und betonte, wie geehrt sie sich fühle. Sie habe stets die “französische Ästhetik und die Ernsthaftigkeit, mit der sie Mode behandelt” bewundert. “Hier auf diese Weise anerkannt und geschätzt zu werden, ist ein tiefgreifendes Privileg”, schrieb Beckham und bedankte sich unter anderem bei ihrem Ehemann David: “Ich könnte nicht dankbarer sein, du bist mein Ein und Alles.”

Beckham-Streit beherrscht Schlagzeilen

Die Auszeichnung dürfte eine willkommene Abwechslung für die Beckhams sein, deren Familienstreit aktuell die Schlagzeilen beherrscht. Nachdem der älteste Sohn öffentlich erklärt hat, er wolle sich nicht mit seiner Familie versöhnen, demonstrieren die anderen Mitglieder Zusammenhalt.

Bei der Verleihung in Paris mit dabei waren neben ihrem Ehemann David auch die Kinder Cruz (20), Romeo (23) und Harper (14). Die beiden Söhne kamen mit ihren Freundinnen. Auch die langjährige Chefredakteurin der Modezeitschrift “Vogue”, Anna Wintour (76), ist auf Bildern zu sehen. Brooklyn war, wenig überraschend, nicht dabei und fand auch keine Erwähnung.

David würdigte seine Ehefrau und lobte sie in höchsten Tönen, die Familie sei “so stolz auf dich und alles, was du erreicht hast”, schrieb der 50-Jährige auf Instagram. Niemand verdiene diese Auszeichnung mehr als Victoria. Die Beckhams gehören zu den bekanntesten Briten weltweit.

(S E R V I C E – Victoria Beckham auf Instagram: www.instagram.com/victoriabeckham/?g=5 )

