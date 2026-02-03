Aktuelle Seite: Home > Unterhaltung > Leute > Sohn von Kronprinzessin Mette-Marit steht vor Gericht
Prozess gegen Sohn von Kronprinzessin Mette-Marit startet

Sohn von Kronprinzessin Mette-Marit steht vor Gericht

Dienstag, 03. Februar 2026 | 10:27 Uhr
Prozess gegen Sohn von Kronprinzessin Mette-Marit startet
APA/APA/NTB/HAKON MOSVOLD LARSEN
Schriftgröße

Von: APA/dpa

Zum Start der Gerichtsverhandlung am Dienstag hat der älteste Sohn der norwegischen Kronprinzessin Mette-Marit (52) die schwersten Vorwürfe gegen ihn bestritten. Marius Borg Høiby antwortete leise mit “Nein” auf die Frage, ob er die Strafschuld wegen Vergewaltigung und sexuellen Missbrauchs mehrerer Frauen einräume. Er bestreitet außerdem, die mutmaßlichen Opfer während der Taten gefilmt zu haben.

Der 29-Jährige war nach Angaben der Nachrichtenagentur NTB in einem grünen Pullover über einem Hemd und grüner Hose vor Gericht erschienen. Fotos oder Videos des Angeklagten zu machen ist verboten. Der Norweger muss sich wegen mehrerer teils schwerer Vergehen verantworten. Zu den 38 Anklagepunkten zählen auch Fälle von häuslicher Gewalt, Sachbeschädigung, Drogen- und Verkehrsdelikte. Einige dieser Taten hat Marius Borg Høiby zugegeben.

Erneute Festnahme vor dem Prozess

Kurz vor Prozessbeginn war Marius Borg Høiby am Wochenende erneut festgenommen worden. Er soll mit einem Messer gedroht und gegen ein Kontaktverbot verstoßen haben. Wegen Wiederholungsgefahr muss er vier Wochen in Untersuchungshaft verbringen.

Nach dem Vorfall am Sonntag befand sich Marius Borg Høiby laut Medien im Krankenhaus. Das berichtete die norwegische Nachrichtenagentur NTB am Dienstagmorgen unter Berufung auf Quellen. Zuvor hatte die Zeitung “Verdens Gang” Bilder veröffentlicht, die die norwegische Kronprinzenfamilie vor dem Krankenhaus zeigen sollen.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Olympia-Schock: Südtiroler Biathletin positiv auf Doping getestet
Kommentare
90
Olympia-Schock: Südtiroler Biathletin positiv auf Doping getestet
Italien: Tiroler Patrioten rufen Präsident Trump zur Hilfe
Kommentare
69
Italien: Tiroler Patrioten rufen Präsident Trump zur Hilfe
Olympia deluxe: Exklusives Angebot für zahlungskräftige Gäste
Kommentare
51
Olympia deluxe: Exklusives Angebot für zahlungskräftige Gäste
Dieser Schoko-Produzent macht sich bei Kunden unbeliebt
Kommentare
39
Dieser Schoko-Produzent macht sich bei Kunden unbeliebt
Offshore-Windpark nördlich von Urlaubsinsel stößt auf Kritik
Kommentare
31
Offshore-Windpark nördlich von Urlaubsinsel stößt auf Kritik
Anzeigen
Dein Verein, dein Spiel, dein Ticker
Dein Verein, dein Spiel, dein Ticker
FUBAS startet in die Rückrunde 2025/26
Seit 18 Jahren Südtirols Watten-Treffpunkt im Netz
Seit 18 Jahren Südtirols Watten-Treffpunkt im Netz
watten.org
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 