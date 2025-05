Stefan Raab widmet sich in Sendung dem Papst

Von: APA/dpa

Fromm trifft frech: Stefan Raab, der wohl prominenteste Ex-Jesuitenschüler des deutschen Fernsehens, widmet sich in seiner Show nun auch noch dem Papst. Sein Haussender RTL kündigte für den 7. Mai (20.15 Uhr) eine weitere Spezialausgabe der Sendung “Du gewinnst hier nicht die Million bei Stefan Raab” an – unter dem Titel “Papstwahl Special”. Am selben Tag soll in Rom das Konklave beginnen, bei dem die Kardinäle ein neues Oberhaupt für die katholische Kirche wählen.

Raab werde sich in der Sendung mit der Papstwahl auseinandersetzen, hieß es von RTL. Als Gast ist Sänger Giovanni Zarrella vorgesehen. Dieser dürfte die Gegebenheiten rund um den Vatikan ganz gut kennen – der Musiker spielte unter anderem zeitweise für den römischen Club AS Rom Fußball. Raab wiederum ist die katholische Glaubenswelt auch nicht fremd. Als Schüler besuchte er das Bonner Aloisius-Kolleg, ein Jesuitengymnasium.