Stylist von Lady Diana gestorben

Sonntag, 23. November 2025 | 08:31 Uhr
Paul Costelloe regelmäßiger Gast bei Londoner Fashion Week
APA/APA/AFP/BEN STANSALL
Von: APA/AFP

Der irische Modemacher Paul Costelloe ist tot. Der persönliche Stylist von Lady Di starb nach kurzer Krankheit im Alter von 80 Jahren in der britischen Hauptstadt London, wie seine Familie am Samstag mitteilte. Der Designer für Luxus-Damenmode war einer der bekanntesten irischen Modemacher und seit mehr als 40 Jahren regelmäßig bei der Londoner Fashion Week vertreten. Prinzessin Diana, die frühere Ehefrau von Prinz Charles, betreute er von 1983 bis zu ihrem Tod 1997.

Unter seiner Beratung avancierte Lady Diana zur Stil-Ikone. Über seine einstige Arbeitgeberin sagte er einmal: “Sie war sehr menschlich, sie benahm sich nicht wie eine Prinzessin.”

