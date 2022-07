Südtirol zum Anfassen: Das lässt sich Heidi Klum nicht entgehen

Rein in Taufers – Auch prominente Urlauber haben Südtirol längst für sich entdeckt. Jüngstes Beispiel: Topmodel Heidi Klum. Gemeinsam mit ihrem Ehemann Tom Kaulitz genießt sie die Südtiroler Bergwelt mit allen Sinnen.

Am Montag war das Paar auf der Durra Alm und Heidi Klum postete prompt ein Foto auf Instagram, auf dem beide ganz entspannt in die Kamera strahlen. „Made it to the top“, kommentierte das Model kurz und bündig.

Die Durra Alm liegt auf 2096 mit im Naturpark Rieserferner-Ahrn inmitten einer herrlichen Bergkulisse. Vom Knuttenparkplatz bei Rein in Taufers ist die Alm in rund eineinhalb Stunden zu erreichen.

In der Hütte wurden Heidi Klum und Tom Kaulitz dann mit Kaiserschmarrn verwöhnt.

Das Supermodel ließ es sich auch nicht nehmen, hinter die Kulissen bzw. die Stalltür zu blicken und beim Melken selbst Hand an zu legen. Ehemann Tom Kaulitz wollte da natürlich auf jeden Fall mithalten.