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Sydney Sweeney half nach Bränden in Spokane

Sweeney half nach Bränden in Spokane

Donnerstag, 06. August 2026 | 08:04 Uhr
Sydney Sweeney half nach Bränden in Spokane
APA/APA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/MATT WINKELMEYER
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Von: importer

Szenenwechsel für Hollywood-Star Sydney Sweeney: Die US-Schauspielerin packt nach den verheerenden Bränden in ihrer Heimatstadt Spokane bei der Hilfe für die Betroffenen selbst mit an. Die 28-Jährige machte vor Ort im Bundesstaat Washington bei der Essensausgabe mit, wie Medien am Donnerstag berichteten. Auf Instagram postete Sweeney eine emotionale Botschaft und rief zu Spenden für lokale Hilfsorganisationen auf.

Sie sei in der Stadt aufgewachsen, ihre Familie lebe noch immer dort, Spokane sei immer ihr Zuhause gewesen, schrieb der Star. “Die verheerenden Brände haben unzählige Leben auf eine Weise verändert, die sich kaum in Worte fassen lässt.” Tausende Familien hätten ihr Hab und Gut verloren, darunter Mitglieder ihrer eigenen Familie, führte Sweeney aus. Größere Städte würden bei Katastrophen oft mehr Aufmerksamkeit bekommen, aber eine Kommune wie Spokane stehe weniger im Rampenlicht.

Die Schauspielerin verwies auf mehrere Hilfsorganisationen, die sie unterstütze. Zu ihrem Spendenaufruf schrieb Sweeney: “Danke, dass ihr in einem der schwersten Momente meiner Heimatstadt zur Seite steht. Love, Syd.”

Verheerende Brände vertreiben Zehntausende

Tagelang wüteten im Raum Spokane mehrere Brände, die ganze Wohngebiete verwüsteten. Behördenangaben zufolge brannten mehr als 700 Wohnhäuser und andere Gebäude ab. Zeitweise gab es Evakuierungsaufrufe für mehr als 65.000 Menschen.

Sweeney wurde in Spokane geboren und ging dort zur Schule. Als Teenager zog sie nach Los Angeles, um Schauspielerin zu werden. Sie feierte mit Serien wie “The White Lotus” und “Euphoria” und auch im Kino Erfolge. Zuletzt war sie in dem Boxer-Biopic “Christy” und in dem Psychothriller “The Housemaid – Wenn sie wüsste” zu sehen.

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