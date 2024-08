Tag 14 im Dschungel: Gleich zwei Legenden müssen gehen

Von: APA/dpa

Das ging schnell: Am Vortag schickte “Gute Zeiten, schlechte Zeiten”-Schauspieler Eric Stehfest (35) noch seinen Konkurrenten Thorsten Legat nach Hause, am 14. Tag des RTL-Dschungelcamps der Legenden traf es nun auch ihn. Und er ist nicht der Einzige, der in der am Mittwoch veröffentlichten Folge von “Ich bin ein Star – Showdown der Dschungel-Legenden” auf RTL+ das Camp verlassen muss.

Reality-Sternchen Elena Miras (32) gab bei der Dschungelprüfung auf und sagte den Satz, der in der Sendung das Aus bedeutet: “Ich bin ein Star – holt mich hier raus!” In die Prüfung geschickt hatte sie der zuvor rausgewählte Eric Stehfest.

Kurz nach Beginn der Sendung wurden die Legenden vor eine moralische Aufgabe gestellt: Sie können einen Star nominieren, den sie herauswerfen wollen. Der Star mit den meisten Stimmen muss gehen. Es bestand aber auch die Möglichkeit, sich zu enthalten, mit der Folge, dass keiner gehen muss.

Die Legenden standen also vor der Entscheidung: auf Nummer sicher gehen und jemanden rauswählen (Wenn sich alle enthalten und nur einer stimmt ab, kann diese eine Stimme das Ende bedeuten); oder Teamgeist beweisen und sich der Stimme enthalten.

Von den verbliebenen acht Legenden stimmten vier ab: Elena Miras und “Goodbye Deutschland”-Auswanderin Danni Büchner (46) sprachen sich für den Rauswurf von Eric Stehfest aus. Reality-Star Gigi Birofio (25) gab seine Stimme für “Sommerhaus der Stars”-Teilnehmerin Georgina Fleur (34) ab. Und Fleur stimmte für ihre Konkurrentin Miras.

Stehfest zeigte sich enttäuscht: “Ich werde einfach nur dafür bestraft, dass ich der bin, der ich bin.” Als Moderatorin Sonja Zietlow und Co-Moderator Jan Köppen ihn abholten, eröffneten sie, dass Stehfest die Teilnehmenden für die Dschungelprüfung bestimmen darf: Er wählte Elena Miras und Georgina Fleur. Die Prüfung bestand darin, dass sich die beiden in eine Grube legen mussten, in denen verschiedene Tiere gelassen werden sollten.

Nicht die Tiere waren für Miras das Problem, sondern die Grube. “Ich bin lebendig da drin begraben”, sagte Miras. Sie versuchte es trotzdem, doch als der Deckel über der Grube testweise geschlossen wurde, kreischte sie los und wollte wieder raus. Schließlich brach sie ab. “Ich geh lieber nach Hause.”

Und so traf es nach Eric Stehfest binnen einer Sendung einen weiteren Star, der kurz zuvor jemand anderes aus dem Rennen geworfen hatte. Die lachende Dritte war Georgina Fleur, die nicht mehr in die Grube steigen musste und weiter im Rennen bleiben darf.

In der neuen Folge gab es aber nicht nur zwei Rauswürfe, sondern auch eine Premiere in der 20-jährigen Geschichte des RTL-Dschungels: Dschungeldoktor Dr. Bob fiel aus. “Er ist tatsächlich krank”, verkündete Moderatorin Sonja Zietlow. Seine Vertretung übernahm Zietlows Co-Moderator Jan Köppen, der den Look des Australiers mit Baseballkappe und kreisrunder Brille imitierte. Er erklärte den beiden Prüflingen Miras und Fleur, was auf sie zukommen wird. Auch in der Folge zu Tag 15 wird Dr. Bob fehlen.

Die neue “Ich bin ein Star”-Staffel ist eine Sonderausgabe zum 20-jährigen Jubiläum der Show, die 2004 das erste Mal ausgestrahlt wurde. Es ist eine Art Ehemaligen-Treffen: Die “Legenden”, wie RTL sie nennt, saßen schon in früheren Staffeln mit am Feuer.