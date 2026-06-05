Aktuelle Seite: Home > Unterhaltung > Leute > Taylor Swift erfüllte sich Kindheitstraum
Taylor Swift vergötterte die "Toy Story"-Charaktere

Taylor Swift erfüllte sich Kindheitstraum

Freitag, 05. Juni 2026 | 11:16 Uhr
Taylor Swift vergötterte die \
APA/APA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/GREGORY SHAMUS
Schriftgröße

Von: APA/dpa

Aus einem erklärten Kindheitstraum des US-Megastars Taylor Swift ist Wirklichkeit geworden: Die Sängerin veröffentlichte am Freitag ihren neuen Song zum Film “Toy Story 5” von Disney und Pixar. “I Knew It, I Knew You” zu schreiben, “fühlte sich gleichzeitig wie ein musikalischer Neuanfang und wie eine Rückkehr nach Hause an”, ließ die 36-Jährige wissen.

In der Ankündigung des Songs vor ein paar Tagen schrieb Taylor Swift auf Social Media: “Ich habe schon immer davon geträumt, für diese Charaktere schreiben zu dürfen, die ich vergöttere, seitdem ich als Fünfjährige den ersten ‘Toy Story’-Film gesehen habe.” Sie habe sich auf der Stelle in den neuen Streifen verliebt, als sie ihn in einem frühen Produktionsstadium habe sehen dürfen. “Und ich schrieb diesen Song, sobald ich nach der Vorführung wieder zu Hause war.”

“Toy Story 5” wird am 19. Juni in den USA veröffentlicht, in den österreichischen Kinos läuft er am 23. Juli an. Der letzte “Toy Story”-Teil kam im Jahr 2019 in die Kinos. Der erste Teil wurde 1995 als erster Spielfilm komplett am Computer gemacht – er ging als Meilenstein in die Filmgeschichte ein. Das Abenteuer um die Spielzeugfiguren Woody und Buzz Lightyear brachte Regisseur John Lasseter einen Extra-Oscar für Entwicklung und Anwendung innovativer Technik ein.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Touristen rasen im Sportwagen über Dolomiten-Pässe
Kommentare
91
Touristen rasen im Sportwagen über Dolomiten-Pässe
Transit: Einigkeit bei Tirol und Südtirol, für Mauterhöhung
Kommentare
49
Transit: Einigkeit bei Tirol und Südtirol, für Mauterhöhung
Geschlechtergerechte Stellenausschreibungen werden Pflicht
Kommentare
48
Geschlechtergerechte Stellenausschreibungen werden Pflicht
Galionsfigur der Selbstbestimmung: Eva Klotz feiert 75. Geburtstag
Kommentare
41
Galionsfigur der Selbstbestimmung: Eva Klotz feiert 75. Geburtstag
Flüche und Schläge: “Mädchen mussten Erwachsenenaufgaben leisten”
Kommentare
35
Flüche und Schläge: “Mädchen mussten Erwachsenenaufgaben leisten”
Anzeigen
Ab Morgen ist der Panorama-Sessellift
Ab Morgen ist der Panorama-Sessellift
in Obereggen wieder geöffnet!
SANLUI Real Estate
SANLUI Real Estate
Neue Maßstäbe in der Südtiroler Immobilienvermittlung
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 