Aktuelle Seite: Home > Unterhaltung > Leute > “Taylor Swift”-Festspiele bei Disney+: Megastar im Doppel
Taylor Swift, Ikone einer Ära, erlaubt einen Blick hinter die Kulissen

“Taylor Swift”-Festspiele bei Disney+: Megastar im Doppel

Montag, 08. Dezember 2025 | 05:10 Uhr
Taylor Swift, Ikone einer Ära, erlaubt einen Blick hinter die Kulissen
APA/APA/dpa/Bernd Thissen/Bernd Thissen
Schriftgröße

Von: apa

Für Swifties ist bereits am 12. Dezember Weihnachten. In ganzen sechs Teilen erzählt Taylor Swift von ihrer jetzt schon legendären Eras Tour. Der Superstar zeigt die Hintergründe des globalen Popphänomens, bietet Einblicke hinter die Kulissen und lässt einige der Wegbegleiter wie Sabrina Carpenter oder Ed Sheeran zu Wort kommen.

Und für Swift-Connaisseure gibt es zum Drüberstreuen noch “The Eras Tour | The Final Show” als vollständigen Konzertmitschnitt aus Vancouver – der letzten Station der Tour. Beides ist abrufbar ab Freitag bei Disney+.

(S E R V I C E – www.disneyplus.com/de-de/browse/entity-a948a435-fdcc-4cbe-b699-85dd62fec60b)

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Besucherschwemme stellt Meran auf die Probe
Kommentare
55
Besucherschwemme stellt Meran auf die Probe
Ansturm auf die Christkindlmärkte, Stau auf der A22
Kommentare
54
Ansturm auf die Christkindlmärkte, Stau auf der A22
Polizei wacht auf Südtirols Pisten: Helmpflicht jetzt auch für Erwachsene
Kommentare
42
Polizei wacht auf Südtirols Pisten: Helmpflicht jetzt auch für Erwachsene
Musk nach Millionenstrafe gegen X: “EU abschaffen”
Kommentare
41
Musk nach Millionenstrafe gegen X: “EU abschaffen”
Mutter von blindem Sohn verlangt kein Geld: Hoteliers müssen zur Schulung
Kommentare
36
Mutter von blindem Sohn verlangt kein Geld: Hoteliers müssen zur Schulung
Anzeigen
Ein Ofen für die Eltern heißt Bildung für die Kinder
Ein Ofen für die Eltern heißt Bildung für die Kinder
Projekt in Tansania
Neuer Auftrag, neue Perspektiven
Neuer Auftrag, neue Perspektiven
Bruneck setzt wieder vermehrt auf bewährte Allradtechnologie.
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 