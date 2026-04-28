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Taylor Swift: Hit entstand bei Autofahrt mit Verlobtem

Taylor Swift: Hit entstand bei Autofahrt mit Verlobtem

Dienstag, 28. April 2026 | 18:12 Uhr
Taylor Swift: Hit entstand bei Autofahrt mit Verlobtem
APA/APA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/BRUCE BENNETT
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Von: APA/dpa

Taylor Swifts Superhit “Elizabeth Taylor” ist nach Angaben der Musikerin bei einer Autofahrt mit ihrem Verlobten Travis Kelce entstanden. Sie habe Kelce dabei erklärt, warum sie von der Schauspielerin Elizabeth Taylor (1932-2011) so fasziniert sei, sagte Swift in einem ihrer seltenen Interviews der “New York Times”. Die 36-Jährige gehört zu den erfolgreichsten Musikerinnen der Welt.

“Sie hat für die Rechte von Künstlern gekämpft. Sie wurde in so vieler Hinsicht ausgebeutet und hat sich trotzdem ihre Menschlichkeit bewahrt. Sie hat sich ihren Humor bewahrt. Sie hat sich ihre Leidenschaft für das Leben bewahrt. Ich habe immer weiter geredet”, so die Sängerin über den Hollywoodstar. Als sie zu Hause angekommen seien, sei Kelce schon aus dem Auto ausgestiegen, aber sie habe plötzlich eine Melodie in ihrem Kopf gehabt – “und dann habe ich so schnell wie möglich die Aufnahme-App auf meinem Handy geöffnet”. Seit dem vergangenen Sommer ist Swift mit dem Football-Star Travis Kelce (36) verlobt, die Hochzeit ist Medienberichten zufolge diesen Sommer geplant.

Verstehe immer noch nicht genau, wie meine Songs entstehen

Insgesamt entstünden ihre Songs aber immer auf völlig unterschiedliche Art und Weise – “und ich verstehe immer noch nicht ganz genau, wie es funktioniert”. Den Superhit “Love Story” aus dem Jahr 2008 habe sie beispielsweise als 17-Jährige geschrieben – “in meinem Zimmer, sauer auf meine Eltern, weil sie mich nicht auf ein Date mit einem viel zu alten Typen gehen lassen wollten, mit dem ich sowieso nicht auf ein Date hätte gehen sollen”.

Um herauszufinden, von wem ihre Songs handelten, gingen einige ihrer Fans “extrem” weit, sagte Swift weiter. “Da wird es ein bisschen merkwürdig für mich, wenn Menschen so tun, als sei es eine Art Vaterschaftstest: ‘Dieser Song handelt von dieser Person.” Dann sage ich: “Diese Person hat diesen Song nicht geschrieben. Ich habe ihn geschrieben’.”

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