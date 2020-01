The Original USA Gospel Singers & Band in Bozen

Bozen – Die schwungvolle und atemberaubende Gospelshow mit den Original USA Gospel Singers & Band hat bereits Tradition. Auch 2020 werden sie wieder dafür sorgen, dass kein Zuschauer ruhig auf seinem Platz sitzen bleibt.

Über 25 Jahre Tourneerfahrung und mehr als eine Million Besucher kann die Gospel-Gruppe bereits vorweisen! Und die Erfolgs-Story geht weiter. Nicht nur in der ehrwürdigen Scala in Mailand erfreuten sie das Publikum, sondern auch den Papst beim Weihnachtskonzert im Vatikan.

Die afroamerikanische Gospel-Gruppe mit Live-Band und großer Licht- und Bühnenshow bringt das ursprüngliche Gefühl der schwarzen Gospel-Kultur authentisch nahe und erzählt deren Geschichte. Von der Entstehung bis zur heutigen Zeit, von Mahalia Jackson bis James Cleveland. Das Ensemble umfasst aus- gewählte Spitzensänger, hervorragende Solisten und Musiker, die in einem zweistündigen Programm all das bieten, was Gospel so schön macht: Emotionalität, Religiosität und pure Lebensfreude.

Das Ziel jeder Vorstellung der Original USA Gospel Singers ist es, Menschen durch die immense, spirituelle Kraft der einzelnen Songs einander näher zu bringen. Wichtiger Bestandteil jeder Show ist die aktive Teilnahme des Publikums. Hand in Hand erleben die Zuschauer die Kraft der echten Gospel-Musik. Die Emotionen, die dabei geweckt werden, machen den Abend zu einem unvergesslichen Erlebnis.

Mit bekannten Gospelsongs in mitreißenden Arrangements und weniger bekannten Liedern wird die Truppe aus den USA auch 2020 für gute Stimmung und besinnliche Momente sorgen.

Besetzung 2020:

Wil Lewis III

Regisseur, Choreograf, Musikalischer Leiter, Klavier- und Keyboard-Spieler & Sänger (Bariton)

Der amerikanische Musiker wurde an der Juilliard Academy in New York und der Universität von Michigan ausgebildet. Als Pianist und Musikalischer Leiter arbeitet er an Theater- und Musicalproduktionen wie Rent, Littel Shop of Horrors, Next to normal, Ain’t Misbehavin`, Dreamgirls und Cinderella. Stevie Wonder und Jennifer Holliday sind nur ein paar namhafte Künstler, mit denen Wil Lewis schon auf der Bühne stand. Mit dem Musical Der kleine Horrorladen war er auf Europatournee und mit der Gruppe The Original USA Gospel Singers & Band ist er schon viele Jahre als Musikalischer Leiter unterwegs. Neben dieser Arbeit widmet er sich in den USA als Komponist auch seinen eigenen Projekten.

Darren Lorenzo – Sänger (Bariton)

Darren Lorenzo ist ein alter Hase im Showgeschäft. Er hat sowohl in den USA als auch auf internationaler Ebene in zahlreichen Produktionen mitgewirkt. Immer wieder begeistert Darren das Publikum bei seinen Auftritten auf Kreuzfahrtschiffen, in regionalen, nationalen aber auch internationalen Produktionen, Off Broadway und am Broadway. Abgesehen von mehreren Gospel Tourneen durch Europa, war er unter anderem in den Produktionen Saturday Night Fever, Madagascar, Daddy Cool, Fosse und HAIR zu sehen. Neben seinen Auftritten beweist Darren auch sein Talent als Musiklehrer und Regisseur.

Bernard Flegar – Schlagzeug

Der Ulmer Schlagzeuger sorgt für das rhythmische Gerüst und sprengt in seinen Soli alle Fesseln. Auftritte führten ihn in alle Welt, u.a. nach New Orleans, Australien, Japan, Schweden, Südafrika und Russland. Er stand schon mit Superstars des Jazz wie Bob Wilber, Ken Peplowski, Allan Vaché, Dan Barrett, Randy Sandke, Johnny Varro, Nicki Parrott, dem Pasadena Roof Orchestra und Chris Barber auf der Bühne. Zu seinen Lehrern und Freunden zählen sechs der besten Schlagzeuger aller Zeiten: Butch Miles, Gregor Beck, Pete York, John Sutton, Charly Antolini und der verstorbene Barrett Deems.

Christopher „CJ“ Williams – Sänger (Bass)

Christopher „CJ“ Williams kommt ursprünglich aus Greensboro, North Carolina. Christopher ist ein sehr talentierter Darsteller. Kürzlich wurde er für drei Broadway World Awards für seine Rolle in Lend Me Tenor nominiert. Er spielte bereits in verschiedenen Musicals, unter anderem in The Color Purple – The Musical Crowns, Hairspray, Little Shop of Horrors, Joseph and TATD, The Motown Sound, Rocky Horror, A Christmas Carol und Smokey Joes Café. Christopher freut sich ein Teil dieser Produktion zu sein und wird nun zum zweiten Mal mit seiner großen Liebe, dem Gospel, nach Europa reisen.

Lee Mo – Sängerin (Sopran)

Als eine der neuen Stimmen der Musikszene in Philadelphia erobert Lee Mo die Stadt im Sturm. Ihr Markenzeichen sind ihre ausgezeichneten stimmlichen Möglichkeiten, das soulige Gefühl und ihr unglaubliches, musikalisches Einfühlungsvermögen. Lee Mo stand schon auf den angesagtesten Bühnen von Amerikas Ostküste und war bereits mit Künstlern wie Robert Glasper, Eric Roberson, Frank McComb, Raheem DeVaughn, Kandace Springs, Derrick Hodge, Jeff Bradshaw und Elle Varner auf den Brettern, die die Welt bedeuten. Lee Mo will ihr Publikum mit auf eine authentische, musikalische Reise nehmen.

LaToya Ransom – Sängerin (Alt)

LaToya freut sich sehr wieder ein Teil der Tournee von The Original USA Gospel Singers & Band sein zu dürfen. Über neun Jahre wurde LaToyas Altstimme klassisch ausgebildet. Sie wurde zweimal hintereinander mit dem ersten Preis in der Kategorie Alto in den South Carolina for All-State Competitions ausgezeichnet. Ihre Bühnenerfahrung sammelte sie unter anderem als Teil des Vorprogramms von Anita Baker und Trey Songz und Auftritten mit Plunky&Oneness. LaToya hat außerdem einen Master Abschluss der Howard University und einen Bachelor Abschluss der Hampton University.

Carl Arnes Ellis III – Sänger (Tenor)

Carl Arnez Ellis III ist seit mehr als zehn Jahren mit internationalen Tourneen unterwegs. Sie führten ihn bereits in Länder wie Irland, Australien, Japan, Kanada, Tschechien, Niederlande, Beirut, Lettland, Estland, Österreich, Italien, Luxemburg, Schweiz und natürlich nach Deutschland. Er teilte die Bühne schon mit Gospel-Größen wie The Clark Sisters, Shirley Caesar, Richard Smallwood oder Walter Hawkins. Carl Arnez Ellis III stellt aber auch regelmäßig sein Talent in den USA unter Beweis und spielte bereits in Musicals wie CATS the Musical, Joseph & TATDC, Foot Loose und Beauty and the Beast. Am meisten Eindruck haben bei ihm seine Auftritte in der Oprah Winfrey Show, als Background Sänger für Lisa Marie Presley, und der Auftritt für Präsident Barak Obama im legendären Apollo Theater in Harlem hinterlassen.

Kimberlyn Crawford – Sängerin (Mezzo Sopran)

Kimberlyn Crawford ist eine Gospel- und Jazzsängerin. Hätte sie es sich aussuchen dürfen, wäre sie am liebsten mit Gospel-Größen wie Mahalia Jackson und The Mighty Clouds of Joy aufgewachsen. Schon seit frühester Jugend liebt sie Ella Fitzgerald, Sarah Vaughan, Dinah Washington und Judy Garland. Kimberlyn kommt aus Brooklyn, New York und hat ihr Leben lang geschauspielert, gesungen und geschrieben. Ihr Hauptaugenmerk liegt momentan darauf Sarah Vaughan ein Denkmal zu setzen. Mit der von ihr produzierten One Woman Show über die berühmte Jazz-Sängerin tritt Kimberlyn regelmäßig in New York City auf.