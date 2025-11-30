Aktuelle Seite: Home > Unterhaltung > Leute > “The World of Hans Zimmer”: Ein Filmkomponist im Livemodus
Hans Zimmer spielt beim Konzert in Krakau seine größten Hits

“The World of Hans Zimmer”: Ein Filmkomponist im Livemodus

Sonntag, 30. November 2025 | 06:37 Uhr
Hans Zimmer spielt beim Konzert in Krakau seine größten Hits
APA/APA/AFP/VALERIE MACON
Schriftgröße

Von: apa

Ein einziges Mal stand Filmkomponistendoyen Hans Zimmer bei der Tour “The World of Hans Zimmer” selbst auf der Bühne – in Krakau. Nun kommt der Konzertmitschnitt des denkwürdigen Abends, der die Meisterwerke des Tonsetzers wie “Der König der Löwen” oder “Gladiator” erklingen lässt. Gespielt werden die aufwendig arrangierten Stücke vom ukrainischen Odessa Orchestra & Friends unter Gavin Greenaway.

Dazu gibt es Bilder auf der Großleinwand und Lichteffekte vom Feinsten, die Regisseur Matthias Greving eingefangen hat – “A New Dimension” eben, wie der Untertitel des Films lautet. Am Donnerstag läuft das Werk in den heimischen Kinos an.

(S E R V I C E – https://worldofhanszimmer.com)

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
„Die ‚Naja‘ kehrt zurück, soll aber freiwillig bleiben“
Kommentare
61
„Die ‚Naja‘ kehrt zurück, soll aber freiwillig bleiben“
Besorgniserregende Vorfälle an Schulen
Kommentare
33
Besorgniserregende Vorfälle an Schulen
Berlin will Lockerung von Verbrenner-Aus in EU ab 2035
Kommentare
26
Berlin will Lockerung von Verbrenner-Aus in EU ab 2035
„Sie haben alle Hilfsangebote abgelehnt“
18
„Sie haben alle Hilfsangebote abgelehnt“
Schrecken für Eigentümer: Plötzlich kampierten dort Fremde
15
Schrecken für Eigentümer: Plötzlich kampierten dort Fremde
Anzeigen
Carezza Dolomites
Carezza Dolomites
Neue Kabinenbahn Franzin für die Wintersaison 2025 / 2026
Latemar Dolomites geöffnet
Latemar Dolomites geöffnet
Obereggen-Pampeago bereits geöffnet. Predazzo öffnet am 5. Dezember.
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 