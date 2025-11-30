“The World of Hans Zimmer”: Ein Filmkomponist im Livemodus

Von: apa

Ein einziges Mal stand Filmkomponistendoyen Hans Zimmer bei der Tour “The World of Hans Zimmer” selbst auf der Bühne – in Krakau. Nun kommt der Konzertmitschnitt des denkwürdigen Abends, der die Meisterwerke des Tonsetzers wie “Der König der Löwen” oder “Gladiator” erklingen lässt. Gespielt werden die aufwendig arrangierten Stücke vom ukrainischen Odessa Orchestra & Friends unter Gavin Greenaway.

Dazu gibt es Bilder auf der Großleinwand und Lichteffekte vom Feinsten, die Regisseur Matthias Greving eingefangen hat – “A New Dimension” eben, wie der Untertitel des Films lautet. Am Donnerstag läuft das Werk in den heimischen Kinos an.

