TikTok-Antiquar Klaus Willbrand gestorben

Von: APA/dpa

Schulterlange weiße Haare, leicht brüchige Stimme und im Hintergrund Bücher, Bücher, Bücher – das war das Szenario, mit dem Klaus Willbrand zum Social-Media-Star wurde. In kurzen Videos auf Instagram und TikTok sprach er über die Großen der Literatur: Franz Kafka, Thomas Mann, James Joyce. Am Mittwoch ist Willbrand weniger als ein Jahr nach Beginn seiner digitalen Karriere mit 83 Jahren in seiner Heimatstadt Köln verstorben.

Willbrands Liebe galt dem Antiquariat, das er im bürgerlichen Stadtteil Sülz betrieb. Als zukunftsfähig gelten solche Geschäfte im Allgemeinen nicht mehr. So stand auch Willbrand Anfang vergangenen Jahres kurz davor, sein Geschäft schweren Herzens zu schließen. Dann aber griff eine befreundete Lektorin ein: An Karfreitag wurde das erste Video aufgenommen.

Das Echo übertraf alle Erwartungen – Willbrand wurde binnen kürzester Zeit zum Social Media-Star. Nach wenigen Monaten hatte er 100.000 Follower auf Instagram und mehr als 40.000 auf TikTok. Der gewaltige Erfolg hatte wohl viel damit zu tun, dass Willbrand ein Gegenentwurf zum typischen Influencer war. Er sprach über ein denkbar anspruchsvolles Thema und er biederte sich dabei weder an noch setzte er sich in Szene.