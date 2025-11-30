Aktuelle Seite: Home > Unterhaltung > Leute > Tobias Moretti feiert Jubiläum von “Wer weiß denn sowas?”
Tobias Moretti lässt für "Wer weiß denn sowas?" die Gedanken kreisen

Tobias Moretti feiert Jubiläum von “Wer weiß denn sowas?”

Sonntag, 30. November 2025 | 11:41 Uhr
Tobias Moretti lässt für \
APA/APA/BARBARA GINDL/BARBARA GINDL
Schriftgröße

Von: APA/dpa

Der einstige Salzburger “Jedermann” Tobias Moretti gehört zum Kreis der erlauchten Stars, die am Dienstag das Zehnjahresjubiläum der ARD-Show “Wer weiß denn sowas?” feiern. Weitere bekannte Ratekandidaten sind etwa Popstar Dieter Bohlen, Schauspielerin Mariele Millowitsch oder Comedian Oliver Welke. Bei der außertourlichen Hauptabendausgabe der Quizsendung unter dem Titel “Wer weiß denn sowas XXL” geht es um 50.000 Euro für den guten Zweck.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
„Die ‚Naja‘ kehrt zurück, soll aber freiwillig bleiben“
Kommentare
76
„Die ‚Naja‘ kehrt zurück, soll aber freiwillig bleiben“
Besorgniserregende Vorfälle an Schulen
Kommentare
31
Besorgniserregende Vorfälle an Schulen
Berlin will Lockerung von Verbrenner-Aus in EU ab 2035
Kommentare
28
Berlin will Lockerung von Verbrenner-Aus in EU ab 2035
„Sie haben alle Hilfsangebote abgelehnt“
Kommentare
21
„Sie haben alle Hilfsangebote abgelehnt“
Sieben Verletzte nach Pfefferspray-Vorfall in Sterzing
17
Sieben Verletzte nach Pfefferspray-Vorfall in Sterzing
Anzeigen
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
Wenn’s hängen bleibt:
Einfach, günstig und für alle unter 19
Einfach, günstig und für alle unter 19
Jetzt U19 Pass online bestellen oder verlängern
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 