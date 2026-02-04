Tom Jones tritt im Juli bei “Klassik am Dom” in Linz auf

Von: apa

Tom Jones kommt am 18. Juli zu “Klassik am Dom” nach Linz. Damit betritt der Ausnahmekünstler nach 2019 neuerlich die Bühne am Domplatz. Der 85-Jährige mit der unverkennbaren Reibeisenstimme ist seit 60 Jahren Musiker, landete mit Songs wie “It’s Not Unusual”, “Delilah”, “What’s New Pussycat?” und “Green, Green Grass of Home” Welthits und verkaufte mehr als 100 Millionen Tonträger. Tickets sind ab sofort erhältlich, teilte “Klassik am Dom” am Mittwoch mit.

Der gebürtige Waliser, 2006 zum Ritter geschlagen, brachte zuletzt 2021 ein neues Album heraus, das auf Platz Eins der britischen Albumcharts landete. Er ist der älteste Mann, dem dies gelang. 1999 landete er mit der Single “Sex Bomb”, gemeinsam mit Mousse T. aus dem Album “Reload”, einen Hit, der auch ein jüngeres Publikum begeisterte.

Einen Tag vor Tom Jones bringt die Techno Marching Band “Meute” Stimmung auf den Domplatz. Die elf Hamburger kombinieren hypnotisch treibenden Techno mit expressiver Blasmusik. Ebenso heuer bei “Klassik am Dom”: die Gala “Musical am Dom” am 10. Juli, Bassbariton Erwin Schrott am 16. Juli, Sopranistin Diana Damrau am 31. Juli, “Roy Bianco und die Abbrunzati Boys” am 8. August. Rainhard Fendrich am 11. Juli ist bereits ausverkauft, für alle anderen Termine gibt es noch Karten auf http://www.klassikamdom.at.