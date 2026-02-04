Aktuelle Seite: Home > Unterhaltung > Leute > Tom Jones tritt im Juli bei “Klassik am Dom” in Linz auf
Tom Jones kommt im Juli nach Linz.

Tom Jones tritt im Juli bei “Klassik am Dom” in Linz auf

Mittwoch, 04. Februar 2026 | 10:11 Uhr
Tom Jones kommt im Juli nach Linz.
APA/APA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/EMMA MCINTYRE
Schriftgröße

Von: apa

Tom Jones kommt am 18. Juli zu “Klassik am Dom” nach Linz. Damit betritt der Ausnahmekünstler nach 2019 neuerlich die Bühne am Domplatz. Der 85-Jährige mit der unverkennbaren Reibeisenstimme ist seit 60 Jahren Musiker, landete mit Songs wie “It’s Not Unusual”, “Delilah”, “What’s New Pussycat?” und “Green, Green Grass of Home” Welthits und verkaufte mehr als 100 Millionen Tonträger. Tickets sind ab sofort erhältlich, teilte “Klassik am Dom” am Mittwoch mit.

Der gebürtige Waliser, 2006 zum Ritter geschlagen, brachte zuletzt 2021 ein neues Album heraus, das auf Platz Eins der britischen Albumcharts landete. Er ist der älteste Mann, dem dies gelang. 1999 landete er mit der Single “Sex Bomb”, gemeinsam mit Mousse T. aus dem Album “Reload”, einen Hit, der auch ein jüngeres Publikum begeisterte.

Einen Tag vor Tom Jones bringt die Techno Marching Band “Meute” Stimmung auf den Domplatz. Die elf Hamburger kombinieren hypnotisch treibenden Techno mit expressiver Blasmusik. Ebenso heuer bei “Klassik am Dom”: die Gala “Musical am Dom” am 10. Juli, Bassbariton Erwin Schrott am 16. Juli, Sopranistin Diana Damrau am 31. Juli, “Roy Bianco und die Abbrunzati Boys” am 8. August. Rainhard Fendrich am 11. Juli ist bereits ausverkauft, für alle anderen Termine gibt es noch Karten auf http://www.klassikamdom.at.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Italien: Tiroler Patrioten rufen Präsident Trump zur Hilfe
Kommentare
73
Italien: Tiroler Patrioten rufen Präsident Trump zur Hilfe
Olympia-Schock: Südtiroler Biathletin positiv auf Doping getestet
Kommentare
67
Olympia-Schock: Südtiroler Biathletin positiv auf Doping getestet
Unnötige Bergrettungseinsätze: Soll auch in Südtirol gezahlt werden?
Kommentare
53
Unnötige Bergrettungseinsätze: Soll auch in Südtirol gezahlt werden?
CONI zu Dopingverdacht gegen Passler: “Noch wissen wir sehr wenig”
Kommentare
52
CONI zu Dopingverdacht gegen Passler: “Noch wissen wir sehr wenig”
Epstein: Die russische Kunst des „Kompromat“
Kommentare
50
Epstein: Die russische Kunst des „Kompromat“
Anzeigen
Dein Verein, dein Spiel, dein Ticker
Dein Verein, dein Spiel, dein Ticker
FUBAS startet in die Rückrunde 2025/26
Von Bozen nach Brindisi – Sonne, Strände und kulinarische Schätze Apuliens
Von Bozen nach Brindisi – Sonne, Strände und kulinarische Schätze Apuliens
Mit SkyAlps in unter zwei Stunden in Apulien.
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 