Tracy Chapman: Kann auf Deutsch Kakao bestellen

Von: APA/dpa

Die US-Sängerin Tracy Chapman hat ihre in der Schule erworbenen Sprachkenntnisse einst genutzt, um sich in Deutschland auf Deutsch einen Kakao zu bestellen. “Als ich das erste Mal nach Deutschland kam, hatte ich die Gelegenheit mein Deutsch ein bisschen einzusetzen – hauptsächlich um Kakao zu bestellen. Das war großartig”, sagte die 61-jährige Chapman der Deutschen Presse-Agentur.

Überhaupt habe sie Deutschland in sehr guter Erinnerung. “Ich erinnere mich an wunderbare Auftritte in Deutschland. Es fühlte sich so an, als wäre es eines der ersten Länder gewesen, die mein erstes Album so richtig angenommen haben, als es herauskam.”

Die 1964 in Cleveland im US-Bundesstaat Ohio geborene Musikerin war 1988 mit ihrem Debütalbum “Tracy Chapman” weltberühmt geworden. Davon hat sie nun gerade eine Neuauflage auf Schallplatte herausgebracht.