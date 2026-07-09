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Bald wieder als Paul Atreides zu sehen: Timothée Chalamet

Trailer für “Dune: Teil 3” veröffentlicht

Donnerstag, 09. Juli 2026 | 06:35 Uhr
Bald wieder als Paul Atreides zu sehen: Timothée Chalamet
APA/APA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/GABE GINSBERG
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Von: APA/dpa

Ein riesiger Sandwurm, düstere Action-Szenen und eine Starbesetzung: der neueste Trailer für “Dune: Teil 3” ist im Rahmen eines Fan-Events von Regisseur Denis Villeneuve und Hauptdarsteller Timothée Chalamet in Los Angeles vorgestellt worden. Er sei Villeneuve dankbar, dass der Regisseur so schnell den dritten Teil der Science-Fiction-Reihe realisiert habe, sagte Chalamet (30), der in seiner Rolle als Paul Atreides Mitte Dezember in die Kinos zurückkehrt.

“Dune” war 2021 herausgekommen, gefolgt von “Dune: Part Two” im Jahr 2024. Villeneuve (58) beschrieb den dritten und letzten Teil der Reihe als “Dune”-Film, der einen anderen Rhythmus habe und intensiver sei. Der Kanadier holte wieder viele Stars vor die Kamera, darunter Zendaya, Florence Pugh, Jason Momoa, Javier Bardem und Robert Pattinson. Zendaya spiele wie gewohnt wieder fantastisch, lobte Chalamet den Co-Star in der Rolle der kämpferischen Chani.

Der Stoff der Filme basiert auf einer Romanreihe von Frank Herbert. Im Mittelpunkt der Geschichte steht der Wüstenplanet Arrakis. Nur dort gibt es eine besondere, wertvolle Substanz – weswegen der Planet von anderen Mächten der Galaxie ausgebeutet und seine Bewohner unterdrückt werden.

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