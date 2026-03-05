Aktuelle Seite: Home > Unterhaltung > Leute > Trejo will sich durch gute Taten Platz im Himmel sichern
Donnerstag, 05. März 2026 | 11:55 Uhr
Der Schauspieler will in den Himmel kommen
APA/APA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/KEVIN WINTER
Von: APA/AFP

Der Hollywood-Schauspieler Danny Trejo will sich durch gute Taten einen Platz im Himmel sichern. “Inzwischen habe ich viel Gutes getan – schon allein für die verschiedenen Familien in meiner Nachbarschaft”, sagte der 81-Jährige dem Magazin “Playboy” laut Mitteilung vom Donnerstag. Gott habe ihm bereits gesagt, dass er die Hölle schon fast hinter sich gelassen habe.

Er glaube, dass er nach seinem Tod seine Freunde und seine Lieblingshunde wieder treffen werde, die inzwischen gestorben seien. Gute Taten vollbringe er aber nicht nur wegen einer Aussicht auf Belohnung. “Es ist nicht so, dass du eine Gegenleistung erwarten kannst wie bei einem Geschäft”, sagte Trejo.

War schon öfter im Gefängnis

Bis man die Wirkung einer guten Tat sehe, könne es lange dauern. “1991 habe ich einem Mann geholfen, clean zu werden, und elf Jahre später hat er meinen Sohn Gilbert aus einem Crackhouse geholt und in ein Entzugsprogramm gebracht”, fügte er hinzu.

Vor seiner Schauspielkarriere hatte Trejo insgesamt elf Jahre wegen verschiedener Straftaten im Gefängnis gesessen. Er ist vor allem für seine Bösewichtrollen bekannt.

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

