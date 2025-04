Trump traf Osterhasen: “Easter Egg Roll” im White House

Von: APA/dpa

Ostertrubel am Weißen Haus und ein Pflichtauftritt der Trumps mit dem Osterhasen: Tausende Kinder und ihre Eltern haben am Ostermontag wieder im Garten des Weißen Hauses das traditionelle Fest “Easter Egg Roll” gefeiert. Das “Ostereierrollen” ist eine fast 150 Jahre alte Tradition: Familien werden an Ostern ins Weiße Haus eingeladen, und die Kinder rollen mit langen Löffeln in einem Wettlauf Eier über die Wiese.

Zusätzlich gibt es ein buntes Programm, bei dem diesmal Amazon, die Facebook-Mutter Meta oder Youtube als Sponsoren fungierten. US-Präsident Donald Trump, der sich an der Seite eines großen Osterhasen zeigte, hatte gepostet, es würden 40.000 Gäste zur großen Ostereier-Jagd erwartet.

Schon um 6.30 Uhr früh hatten sich lange Schlangen gebildet, Eltern und Kinder schick gekleidet. Die Einladungen liefen über eine Lotterie. Das Fest sollte bis zum frühen Abend (23.30 MESZ) gehen.

Echte kleine und mittelgroße Eier für “Easter Egg Roll”

Länger war unklar, ob es in Zeiten von Eierknappheit überhaupt echte Eier für den Familienspaß geben würde. Trump hatte jedoch erklärt, er lehne Plastikeier ab, auch wenn einige Kritiker erklärt hatten, für den Spaß Zehntausende Eier in Zeiten von Knappheit zu verwenden, sei falsch.

Im Netz kursierten viele Tipps für Alternativen, häufig wurden gefärbte Kartoffeln genannt. Gastgeberin Melania Trump erklärte schließlich ganz genau, es würden “echte Eier, kleine und mittelgroße Eier, gespendet von amerikanischen Eierzüchtern” verwendet.

Eier weiter knapp und teuer

Obwohl sich Trump häufig dafür lobt, dass er es geschafft habe, den durch Vogelgrippe ausgelösten Mangel und die hohen Preise in den Griff zu bekommen, sind Eier in den Supermärkten weiter knapp – und bleiben teuer.

Im März kletterte der Supermarktpreis laut Statistik auf 6,23 Dollar für ein Dutzend Eier. Über vielen Regalen hängt der Hinweis, dass der Verkauf auf ein bis drei Packungen begrenzt sei.

Big-Tech ist im Garten des Weißen Hauses dabei

Neben dem Eierrollen gab es nach Angaben von Melania Trump noch viele andere Aktivitäten für Kinder im Garten auf der Südseite des Weißen Hauses.

Einige davon werden von den großen Techfirmen mitfinanziert, etwa ein Lesebereich, der von Amazon gesponsert wird, eine KI-Foto-Gelegenheit dank Meta und eine Bühne, die von Youtube gesponsort wird.

Der Sender CNN berichtete, die Unternehmen hätten dafür 70.000 bis 200.000 Dollar (also bis zu etwa 176.000 Euro) zahlen müssen.

Trump reagierte auf die Berichte und Kritiker, die dieses Sponsoring als ethisch zweifelhaft bei einem Kinderfest verurteilten: Er schrieb auf seiner Plattform Truth Social, jede Spende gehe direkt an die White House Historical Association.

Eierroll-Tradition begann einst auf dem Kapitolshügel

Begonnen hat die Tradition des “Ostereierrollens” einst auf dem Kapitolshügel in den 1870er Jahren. Als es immer mehr Kinder wurden, die Eier und sich selbst den Hügel hinunterrollten, und die Anlage Schaden nahm, wurde der Spaß vom Kongress verboten. 1878 erlaubte Präsident Rutherford Hayes dann, dass alle Kinder an Ostern im Weißen Haus ihre Ostereier rollen dürfen.