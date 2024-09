TV-Show “Die Verräter”: Dana Schweiger dabei

Von: APA/dpa

Til Schweigers Ex-Frau Dana Schweiger sowie der Schauspieler und Sänger Jimi Blue Ochsenknecht sind in diesem Jahr bei der Show “Die Verräter” auf RTL+ mit dabei. Das Medienhaus RTL gab jetzt die letzten der mehr oder weniger prominenten Teilnehmenden bekannt. Zu ihnen zählen demnach auch die österreichische Modedesignerin Marina Hoermanseder, Schauspieler Oliver Korittke, Moderatorin Gülcan Kamps, Profitänzer Massimo Sinato sowie Ex-Kunstturner Philipp Boy.

Die Namen von Model Bruce Darnell, Profitänzerin Oana Nechiti, den “Gute Zeiten, schlechte Zeiten”-Schauspielern Susan Sideropoulos und Thomas Drechsel, “Berlin, Berlin”-Star Jan Sosniok sowie des Ex-Bobsportlers Kevin Kuske waren schon zuvor veröffentlicht worden. Bereits gesetzt waren auch die Influencerinnen und Ex-“Bachelorettes” Gerda Lewis (31, mehr als eine Million Instagram-Follower) und Jessica Haller (34, mehr als 950.000 Instagram-Follower) sowie Schauspieler und Tiktok-Star Helge Mark (30, gut 1,3 Mio. Follower).

Alles in allem werden somit 16 Spielerinnen und Spieler in der Reality-Spielshow “Die Verräter – Vertraue Niemandem!” mitwirken, deren Moderatorin Sonja Zietlow ist. Diesmal zeigt auch der lineare Muttersender RTL zumindest die erste Folge, die am 10. Oktober um 20.15 Uhr läuft. Auf RTL+ sind zeitgleich die ersten beiden Folgen abrufbar. Danach gibt es wöchentlich immer eine neue Folge der achtteiligen Staffel exklusiv auf RTL+ zu streamen, im klassischen Fernsehen sind diese Episoden nicht zu sehen.

Die Reality-Show “Die Verräter – Vertraue Niemandem!” ist ein internationales Erfolgs-Format, die Idee stammt aus den Niederlanden. Eine Gruppe muss dabei über mehrere Tage herausfinden, wer unter ihnen ein Lügner ist. Die Teilnehmer werden in “Loyale” und “Verräter” eingeteilt – keiner weiß vom anderen, welcher Kategorie er angehört. Die Zuschauer allerdings kennen die Zuteilung.

“Die Zuschauer erwartet eine aufregende Staffel voller Täuschungen, Lügen und mörderischer Intrigen”, so RTL. “Welche Geheimnisse hüten die Spieler? Wem gelingt es, den Silberschatz für sich zu gewinnen?”

In der ersten Staffel bei RTL kamen im vergangenen Jahr 16 Promis in einem französischen Schlösschen zusammen und mussten in Spielen gegeneinander antreten. Die Verräter verüben nachts fiktive Morde auf dem Schloss, die Gruppe wird so immer kleiner.