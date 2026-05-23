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Die Maus wird nicht mehr von Ulmen gesprochen

Ulmen verliert Sprecherrolle in “Grüffelo”-Hörspielen

Samstag, 23. Mai 2026 | 08:41 Uhr
Die Maus wird nicht mehr von Ulmen gesprochen
APA/APA/dpa/Soeren Stache
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Von: APA/dpa

Der Schauspieler Christian Ulmen verliert nach Kritik eine Sprecherrolle in einem Kinderhörspiel des Spielwarenherstellers Tonies. Das Unternehmen hat nun eine neue Version der Geschichten über den “Grüffelo” herausgebracht. Die Rolle der Maus in den beiden Geschichten wird demnach nicht länger von Ulmen gesprochen, wie Tonies in Düsseldorf mitteilte.

“Viele Eltern und auch Handelspartner haben sich mit Sorgen und Bedenken an uns gewandt”, teilte ein Sprecher des Unternehmens mit. “Solches Feedback nehmen wir sehr ernst.” Deswegen habe sich die Firma entschieden, den Verkauf des betroffenen Produkts auf der eigenen Webseite zunächst zu stoppen und die Rolle von Ulmen neu aufnehmen zu lassen. Diese Version des Hörspiels sei nun verfügbar und wieder im Verkauf erhältlich. Neue Stimme der Maus ist der Sprecher Tim Kreuer, wie Tonies bestätigte.

Ulmens Ex-Frau, die Schauspielerin Collien Fernandes, wirft ihm vor, Fake-Profile in ihrem Namen erstellt und darüber pornografische Darstellungen verbreitet zu haben. Für Ulmen gilt die Unschuldsvermutung.

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