Umfangreiche Rückschauen von Bob Dylan und Neil Young

Alte Liveaufnahmen des Großmeisters erscheinen in riesigem CD-Set

Von: apa

Bob Dylan und Neil Young haben wieder ihre Archive geöffnet, zum Teil wohl auch aus Copyright-Gründen. So wird die legendäre Tour von Bob Dylan & The Band von 1974 mit einem 27 CDs umfassenden Boxset gewürdigt. Enthalten sind sämtliche professionelle Mitschnitte dieser Konzertreise, aus der das Live-Album “Before the Flood” hervorging. Neil Young bringt – wie Dylan sein Werk im September – seinen von Fans lange erwarteten dritten Teil seiner “Archives”-Serie heraus.

Bob Dylans Livesammlung umfasst 431 Songs, davon 417 bisher offiziell unveröffentlichte. Eine Schallplatte mit einer Auswahl an Tracks, die nicht auf “Before the Flood” enthalten waren, gibt es nur im Abo-Service von Jack Whites Label Third Man Records.

Neil Yongs Standard Edition deckt auf 17 CDs die Zeit von 1976 bis 1987 im kreativen Schaffen des Kanadiers ab und bietet unter 198 Musiktiteln 21 bisher unveröffentlichte Live-, Studio-, Mix- oder Schnittversionen und 15 bisher überhaupt unveröffentlichte Songs. Eine Zusammenfassung ist auf zwei Vinyl-Scheiben mit dem Titel “Takes” zu haben. Eine Deluxe Edition der Box (im Online-Store des Künstlers) wartet noch zusätzlich mit elf Filmen auf fünf Blu-Rays auf.