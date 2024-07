US-Gitarrist Al Di Meola: München ist seine zweite Heimat

Von: APA/dpa

Der US-Jazzgitarrist Al Di Meola hat sich schon als 20-Jähriger in die Stadt München verliebt. “Immer wenn wir auf Europa-Tour waren, bin an den spielfreien Tagen nach München”, erzählte er der Deutschen Presse-Agentur. Inzwischen kommt er noch häufiger in die bayerische Hauptstadt, denn er ist mit einer Münchnerin verheiratet. “Es ist ein schönes, malerisches Dorf. Sehr friedlich – und alle Menschen sehen gut aus. Ich liebe den Englischen Garten und das bayerische Bier.”

Al Di Meola hat soeben sein neues Album “Twentyfour” veröffentlicht und ist derzeit auf Deutschland-Tour. Am 22. Juli feiert der vielfach ausgezeichnete Gitarrist seinen 70. Geburtstag.