Aktuelle Seite: Home > Unterhaltung > Leute > US-Opernsänger Jubilant Sykes erstochen
Auch in Europa aufgetreten

US-Opernsänger Jubilant Sykes erstochen

Mittwoch, 10. Dezember 2025 | 18:32 Uhr
Auch in Europa aufgetreten
APA/APA/Getty Images North America/MICHAEL BUCKNER
Schriftgröße

Von: APA/dpa

Der US-Opernsänger Jubilant Sykes ist getötet worden. Der 71-Jährige sei mit Stichwunden in seinem Haus in Santa Monica gefunden und für tot erklärt worden, teilte die zuständige Polizei mit. Der 31 Jahre alte Sohn des Sängers war demnach im Haus und wurde festgenommen. Die Ermittler verdächtigen ihn, seinen Vater getötet zu haben. Die Hintergründe der Tat würden nun untersucht, hieß es.

Sykes war ein gefeierter und Grammy-nominierter Bariton-Sänger, der im Lauf seiner Karriere an vielen berühmten Opernhäusern auch in Europa aufgetreten war.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Studie zeigt: Südtirol blutet aus
Kommentare
81
Studie zeigt: Südtirol blutet aus
In Italien kommt der Schnee per Helikopter
Kommentare
69
In Italien kommt der Schnee per Helikopter
Eierwürfe bei Krampus-Umzug in Bozen
Kommentare
64
Eierwürfe bei Krampus-Umzug in Bozen
Krampusumzug: Spaß oder Schrecken?
Kommentare
41
Krampusumzug: Spaß oder Schrecken?
Diskussion um Skitouren-Verbot auf Pisten
Kommentare
40
Diskussion um Skitouren-Verbot auf Pisten
Anzeigen
Digitale Instrumente für die Mobilität italienischer Grenzgänger
Digitale Instrumente für die Mobilität italienischer Grenzgänger
in multinationalen und europäischen Kontexten
Neuer Auftrag, neue Perspektiven
Neuer Auftrag, neue Perspektiven
Bruneck setzt wieder vermehrt auf bewährte Allradtechnologie.
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 