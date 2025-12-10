US-Opernsänger Jubilant Sykes erstochen

Von: APA/dpa

Der US-Opernsänger Jubilant Sykes ist getötet worden. Der 71-Jährige sei mit Stichwunden in seinem Haus in Santa Monica gefunden und für tot erklärt worden, teilte die zuständige Polizei mit. Der 31 Jahre alte Sohn des Sängers war demnach im Haus und wurde festgenommen. Die Ermittler verdächtigen ihn, seinen Vater getötet zu haben. Die Hintergründe der Tat würden nun untersucht, hieß es.

Sykes war ein gefeierter und Grammy-nominierter Bariton-Sänger, der im Lauf seiner Karriere an vielen berühmten Opernhäusern auch in Europa aufgetreten war.