US-Rapper Snoop Dogg als Olympia-Edelfan auch beim Reiten

Snoop Dogg in voller Dressur-Montur

Von: APA/dpa

Hip-Hop-Star Snoop Dogg und olympischer Pferdesport: Auf so eine Kombination muss man erst mal kommen. Weil der amerikanische Rapper bei diesen Sommerspielen aber wie ein allgegenwärtiges US-Maskottchen von Event zu Event tingelt, schaute er am Wochenende auch beim Dressur-Finale vor dem schmucken Schloss von Versailles vorbei. In stilvoller Montur samt Reithose, Jacket, Handschuhen und schwarzem Helm ließ sich der 52-Jährige mit einem Golfkart über die Anlage kutschieren.

Der Rapper reiste er allerdings schon vor der Entscheidung wieder ab. Der US-Sender NBC hatte Snoop nach Frankreich geschickt, nachdem er bei den Spielen von Tokio 2021 schon eine komödiantische Olympia-Show moderiert hatte. Dabei hatte er auch über Dressurreiten gesprochen und zur großen Unterhaltung seines Co-Moderators, des Schauspielers Kevin Hart, den Gang der Pferde mit einem Tanzstil (Crip Walk) verglichen. Er müsse so ein Pferd in einem seiner Musikvideos haben, scherzte Snoop.