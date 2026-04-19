US-Schauspieler Justin Theroux zum ersten Mal Vater

Von: APA/dpa

Der US-Schauspieler Justin Theroux (54) ist erstmals Vater geworden. Gemeinsam mit seiner Ehefrau Nicole Brydon Bloom (32), die ebenfalls als Schauspielerin arbeitet, verkündete Theroux die Nachricht via Instagram. “Er ist hier. Wir sind so verliebt”, schrieben die beiden zu einem Schwarz-Weiß-Foto, das Theroux zeigt, wie er ein Baby hält. Weitere Details oder einen Namen teilten die beiden, die seit 2025 verheiratet sind, zunächst nicht mit.

Theroux, der mit Filmen wie “Mulholland Drive” bekannt wurde, war zuvor zwischen 2015 und 2018 bereits mit der Schauspieler Jennifer Aniston verheiratet.