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Konzert des Latin-Superstars musste abgebrochen werden

Verletzte durch Hagel bei Bad Bunny-Konzert in Mailand

Sonntag, 19. Juli 2026 | 07:20 Uhr
Konzert des Latin-Superstars musste abgebrochen werden
APA/APA/AFP/GEOFFROY VAN DER HASSELT
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Von: APA/dpa

Wegen eines heftigen Hagelschauers ist ein Konzert des puerto-ricanischen Sängers Bad Bunny in Mailand abgebrochen worden. Rund 80.000 Menschen mussten am Samstagabend das Ippodromo SNAI San Siro in der norditalienischen Großstadt verlassen, wie die italienischen Nachrichtenagenturen ANSA und Adnkronos berichteten. Nach Angaben der Feuerwehr wurden mehrere Zuschauer von großen Hagelkörnern am Kopf getroffen und verletzt. Sie seien vom Rettungsdienst versorgt worden.

Bad Bunny (32) ist für seinen Musik-Mix aus Reggaeton, Latin Trap und Pop bekannt. Ob das Konzert zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt wird, war zunächst nicht bekannt.

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