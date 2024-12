“Verstehen Sie Spaß?”: Weihnacht mit Schöneberger und Rubey

Von: APA/dpa

Festtagsstimmung bei “Verstehen Sie Spaß?”: Die neue Ausgabe der Samstagabendshow (21. Dezember, 20.15 Uhr, ORF 1) steht im Zeichen von Weihnachten. Mit dabei sind u.a. Simon Schwarz, Manuel Rubey, Katrin Bauerfeind, Hannes Jaenicke oder Reiner Calmund. Moderatorin Barbara Schöneberger selbst hat schon alle Geschenke besorgt – ist daher entspannt, wie sie der dpa sagte. “Ich schaffe es immer besser jedes Jahr, nicht von Weihnachten überrascht zu werden.”

Wie es für Schöneberger war

Schöneberger selbst schlüpft wieder in die Rolle des Lockvogels. Dieses Mal ist sie als Späti-Besitzerin Berta verkleidet, die ihren Kunden in Berlin Fake News über Prominente im Kiosk erzählt. Auch über die Moderatorin Barbara Schöneberger – also über sich selbst. Beim Dreh habe sie ganz schön kämpfen müssen, sagte sie.

“Wenn du in Berlin drehst und dann auch noch in einem Späti, kannst du davon ausgehen, dass 99,9 Prozent der Besucher keine Lust haben, bei irgendwas mitzumachen. Das merkst du dann auch sofort durch die Körpersprache und jedes Wort, was dann auch nicht gesprochen wird.”

Normalerweise würde sie sich eher zurückziehen, wenn andere keine Lust auf ein Gespräch hätten. “In meiner Rolle als Späti-Besitzerin habe ich die Leute aber wirklich penetriert, obwohl ich gespürt habe: Die wollen jetzt weg.”

Moderatorin Katrin Bauernfeind wird in die Falle gelockt

Schauspieler Hannes Jaenicke lockt Bauerfeind bei einer Auktion in die Falle, bei der die Moderatorin Bietende dazu animieren soll, Fake-Ware als vermeintliche Raritäten für den guten Zweck zu ersteigern. Bauerfeind will ihre Aufgabe durchziehen, obwohl sie ihr komisch vorkommt.

So funktioniere der Mechanismus hinter “Verstehen Sie Spaß?”, sagte Schöneberger. “Man übergibt jemandem Verantwortung und gibt ihm einen übergeordneten Zweck für eine Aufgabe. Dann lässt man denjenigen ein bisschen allein, beschäftigt ihn aber permanent mit neuen Aufgaben.”

Man merke, wie die Leute dann zwar leiden, aber trotzdem Lust hätten, einen Job gut zu Ende zu bringen. “Und das sagt etwas ganz Schönes über die Menschen aus, finde ich.”

Einen Sketch mit starkem Österreichbezug kredenzen laut ORF die beiden Bühnenpartner Simon Schwarz und Manuel Rubey: “Als Kellner bei einer exklusiven Damenrunde in einer Bar soll das Duo Schwarz-Rubey die Gänge servieren”, heißt es. Rund um einen Heiratsantrag kommt es dann zu Verwirrungen.

