Viennale begrüßt Juliette Binoche als Stargast

Von: apa

Oscar-Preisträgerin Juliette Binoche stattet Wien schon bald einen Besuch ab. Die französische Schauspielerin (“Der englische Patient”, “Chocolat”) ist Stargast der 63. Viennale und wird im Zuge des Filmfestivals ihre erste Regiearbeit präsentieren. Für “In-I In Motion” stand sie auch selbst vor der Kamera, blickt der Film doch auf ihre Erfahrung zurück, mit Tänzer Akram Khan eine Performance zu entwickeln. Dabei wurde Binoche mit Grenzen und Ängsten konfrontiert.

“Juliette Binoche verkörpert die unendlichen Möglichkeiten des Kinos”, freute sich Viennale-Direktorin Eva Sangiorgi in einer Aussendung über die Zusage der Starschauspielerin, nach Wien zu kommen. “Sie ist zugleich dessen Geschichte, dessen Gegenwart und dessen unermüdliches Streben nach neuen Herausforderungen”, so Sangiorgi über die 61-Jährige.

Die Viennale findet heuer von 16. bis 28. Oktober statt. Das vollständige Programm wird am 7. Oktober bekannt gegeben. Der Vorverkauf beginnt am 11. Oktober.

(S E R V I C E – www.viennale.at)