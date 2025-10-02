Aktuelle Seite: Home > Unterhaltung > Leute > Viennale begrüßt Juliette Binoche als Stargast
Juliette Binoche stattet Wien einen Besuch ab

Viennale begrüßt Juliette Binoche als Stargast

Donnerstag, 02. Oktober 2025 | 15:11 Uhr
Juliette Binoche stattet Wien einen Besuch ab
APA/APA/AFP/ANDER GILLENEA
Schriftgröße

Von: apa

Oscar-Preisträgerin Juliette Binoche stattet Wien schon bald einen Besuch ab. Die französische Schauspielerin (“Der englische Patient”, “Chocolat”) ist Stargast der 63. Viennale und wird im Zuge des Filmfestivals ihre erste Regiearbeit präsentieren. Für “In-I In Motion” stand sie auch selbst vor der Kamera, blickt der Film doch auf ihre Erfahrung zurück, mit Tänzer Akram Khan eine Performance zu entwickeln. Dabei wurde Binoche mit Grenzen und Ängsten konfrontiert.

“Juliette Binoche verkörpert die unendlichen Möglichkeiten des Kinos”, freute sich Viennale-Direktorin Eva Sangiorgi in einer Aussendung über die Zusage der Starschauspielerin, nach Wien zu kommen. “Sie ist zugleich dessen Geschichte, dessen Gegenwart und dessen unermüdliches Streben nach neuen Herausforderungen”, so Sangiorgi über die 61-Jährige.

Die Viennale findet heuer von 16. bis 28. Oktober statt. Das vollständige Programm wird am 7. Oktober bekannt gegeben. Der Vorverkauf beginnt am 11. Oktober.

(S E R V I C E – www.viennale.at)

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Nach Kirk-Attentat: Meloni fürchtet um ihr Leben
Kommentare
54
Nach Kirk-Attentat: Meloni fürchtet um ihr Leben
Strompreis ändert sich ab 2026: Brief sorgt für Verwirrung
Kommentare
54
Strompreis ändert sich ab 2026: Brief sorgt für Verwirrung
Mehrheit würde Rücknahme des Verbrenner-Aus begrüßen
Kommentare
53
Mehrheit würde Rücknahme des Verbrenner-Aus begrüßen
Bozen ist teuerste “Espresso-Stadt”
Kommentare
53
Bozen ist teuerste “Espresso-Stadt”
Wolfs-Kadaver in Dolomiten: Hinweise auf gewaltsamen Tod
Kommentare
50
Wolfs-Kadaver in Dolomiten: Hinweise auf gewaltsamen Tod
Anzeigen
Südtirols Weg zur Kreislaufwirtschaft
Südtirols Weg zur Kreislaufwirtschaft
Neue Strategie für Bau, Abfall und weitere Sektoren
Wintercheck bei Blauschild
Wintercheck bei Blauschild
Ihre Sicherheit im Winter – Jetzt vorbereiten
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 