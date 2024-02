Vom Wipptal in die Welt: Südtiroler DJane startet durch

Sterzing – ENA ist Südtirols erste hauptberufliche DJane. Über 50 Mal stand sie im vergangenen Jahr hinter dem Mischpult auf der Bühne. Ihre Gigs führten sie nach Ibiza, Kalabrien und als Resident DJane in die Skigebiete Sulden und 3 Zinnen. Über das Internet findet ihre Musik aber auch zu Menschen auf der ganzen Welt. Ihre Single „Unknown“ verzeichnet auf den Musikplattformen Soundcloud, Youtube und Spotify insgesamt über 100.000 Aufrufe. Anfang Februar wurde ENA von der internationalen Onlineplattform djanetop.com durch eine Jury in den Contest um die 100 besten DJanes weltweit aufgenommen.

„Wenn professionelle DJs nach ihrem Beruf gefragt werden, ernten sie häufig ungläubige Blicke. Noch verwunderter sind die Menschen, wenn es sich dabei um eine DJane handelt!“, sagt ENA alias Verena. Als Frau gelte es auch in diesem Beruf, sich doppelt zu beweisen, um von der meist männlichen Kollegenschaft anerkannt zu werden. Das Publikum hingegen hatte die DJane schnell auf ihrer Seite und die tanzenden Menschen, die ihre House- und Techno-Beats begeisterten, motivierten sie 2023 zu einem mutigen Entschluss: Sie kündigte ihren bisherigen Job und machte ihre Leidenschaft zum Beruf, gründete ihr eigenes Label und veröffentlicht seitdem regelmäßig eigene Produktionen.

Die ersten musikalischen Schritte machte ENA beim Klavier- und Schlagzeugunterricht in der Musikschule. Als Mittelschülerin gründete sie eine Band und als Teenager packte sie die Faszination für die Turntables. Neben ihrer Arbeit verbrachte sie jede freie Minute mit ihrer Musik und bei diversen Auftritten. Heute hat die DJane Fans auf der ganzen Welt. Das Internet macht es möglich, dass Gleichgesinnte in Sachen Musikgeschmack über alle Landesgrenzen hinweg zueinanderfinden. So verzeichnen ENAs Online-Accounts steigende Zugriffszahlen und besonders in Mittelamerika treffen ihre House- und Techno-Klänge den Geschmack.

„Die vielen positiven Resonanzen von Fans aus der ganzen Welt bestärken mich heute in meiner Entscheidung, meine Passion zum Beruf gemacht zu haben“, sagt ENA. Nun ist für die Wipptalerin der nächste große Sprung – jener in die internationale Szene – zum Greifen nahe. Dafür zählt sie auch auf die Unterstützung der Südtirolerinnen und Südtiroler, die sie beim Online Contest mit einer Stimme pro Monat bis Ende November 2024 unterstützen können.

Links zu ENAs Musik und weitere Infos finden Interessierte auf www.enasound.com.