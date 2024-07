Weiterer Auftritt von Lena Meyer-Landrut abgesagt

Von: APA/dpa

Die Musikerin Lena Meyer-Landrut hat einen weiteren Auftritt krankheitsbedingt abgesagt. Sie sollte am Sonntagabend beim Festival Ansbach Open in Mittelfranken auf der Bühne stehen. “Aufgrund eines medizinischen Notfalls kann Lena heute Abend leider nicht bei uns in Ansbach auftreten”, teilten die Organisatoren des Festivals auf ihrer Internetseite mit.

Nach der Absage mehrerer Konzerte hatte Meyer-Landrut (33) Anfang Juli auf Instagram geschrieben: “Langsam wieder aufm Damm. – Einige Tage Pause und Ruhe mussten sein.” Sie bedankte sich für Genesungswünsche.