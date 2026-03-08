Aktuelle Seite: Home > Unterhaltung > Leute > Werner Herzogs Elefanten-Suche
Werner Herzog filmte keinen Expeditionsbericht

Werner Herzogs Elefanten-Suche

Sonntag, 08. März 2026 | 09:53 Uhr
Werner Herzog filmte keinen Expeditionsbericht
APA/APA/AFP/STEFANO RELLANDINI
Schriftgröße

Von: APA/dpa

Werner Herzog hat bei der Vorstellung von “Ghost Elephants” auf dem Film Festival Cologne im vergangenen Jahr deutlich gemacht, dass man sein Werk bitte nicht als “Expeditionsbericht” missverstehen dürfe. “Den kann jeder Depp machen”, sagte der 83-Jährige der dpa. Worum es sich bei “Ghost Elephants – Die Geister im Hochland Angolas” genau handelt, können Zuschauer seit Sonntag (8.3.) von der Couch aus untersuchen. Der Doku-Film ist beim Streaming-Dienst Disney+ abrufbar.

Herzog zeigt in dem Film einen Biologen auf der Suche nach einer Herde besonderer Elefanten im unwegsamen Hochland von Angola. Der Mann ist fest entschlossen, die Existenz der scheuen Tiere nachzuweisen – weshalb er und ein Kollege sich mit Fährtenlesern zusammentun.

Jenseits des Inhalts besteht der Charme unübersehbar in der einzigartigen Weise, mit der Herzog alle seine Filme erzählt. Er ist nicht nur Regisseur, sondern auch Sprecher und Drehbuchautor. Und lässt im Subtext die großen Fragen der Menschheit mitlaufen. Und das ist etwas, was natürlich – um seine eigenen Worte aufzugreifen – eben nicht jeder Depp kann.

Erkundung von Träumen

Wer “Ghost Elephants – Die Geister im Hochland Angolas” sieht, rätselt unweigerlich ab einem bestimmten Punkt, wie sinnvoll es ist, einem Traum nachzujagen. “Das ist so eine der unterschwelligen Fragen, die den Film durchzieht”, sagte auch Herzog. Das gebe ihm Tiefgang. Wie viele seiner Filme, ist das Werk eine Erkundung von Träumen, von Fantasie.

Herzog, der 1942 in München geboren wurde, zählt zu den bedeutendsten und einflussreichsten Filmemachern. Bekannt wurde er für seine stetige Suche nach starken Persönlichkeiten, außergewöhnlichen Geschichten.

Überdies ist der 83-Jährige aber auch ein popkulturelles Phänomen geworden. Sein Instagram-Kanal hat mittlerweile fast 900.000 Follower. Auch in den ganz jungen Generationen gilt Herzog als Star. Erst kürzlich lösten Aufnahmen aus seiner Dokumentation “Begegnungen am Ende der Welt” von 2007 einen internationalen Social-Media-Hype aus. Zu sehen war darin ein Pinguin, der entgegen aller Vernunft allein in Richtung weit entfernter Berge watschelt.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Brixen: Rodungen im Auwald in der Industriezone
Kommentare
111
Brixen: Rodungen im Auwald in der Industriezone
Steuerhinterziehung in Luxusbranche: Schwere Vorwürfe gegen bekannten Unternehmer
Kommentare
44
Steuerhinterziehung in Luxusbranche: Schwere Vorwürfe gegen bekannten Unternehmer
Sonnenstrom auf dem Wasser: Südtirol macht Weg frei
Kommentare
41
Sonnenstrom auf dem Wasser: Südtirol macht Weg frei
Breites Bündnis gegen Bettenstopp-Stopper
Kommentare
32
Breites Bündnis gegen Bettenstopp-Stopper
Sprit-Preis-Knall: Finanzpolizei schaut genau hin – VIDEO
Kommentare
23
Sprit-Preis-Knall: Finanzpolizei schaut genau hin – VIDEO
Anzeigen
Biotitan
Biotitan
Die Revolution der Instandhaltung in Südtirol
Traumhafte Pistenverhältnisse in der Alpin Arena Schnals
Traumhafte Pistenverhältnisse in der Alpin Arena Schnals
Skifahren am Gletscher
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 