Wiederveröffentlichung nach 27 Jahren: „Il treno per Nottingham“ in Remaster-Version  

Bozen – Der Bozner Singer-Songwriter Andrea Maffei hat seine musikalische Laufbahn Anfang der 70-er Jahre mit dem Schreiben von Liedern begonnen, die sich auf den Zeitgeist jener Jahre beziehen. Streng genommen versuchte er in seinen Anfängen, sich der Poesie und dem Stil von Fabrizio De André anzunähern. Anfang der 80-er Jahre scharte sich um ihn eine Gruppe hervorragender Musiker aus den verschiedensten Musikwelten (Rock, Blues, Jazz, Klassik, Pop): Claudio Astronio (Keyboards), Mauro Carboni (Saxophone), Sergio Farina (Bass), Marco Gardini (Gitarren), Giulia Merseburger (Perkussion), Giorgio Mezzalira (Gitarren) und Mario Punzi (Schlagzeug). So entstand die „Andrea Maffei Spritz Band“, ein engmaschiges musikalisches Kollektiv, das Andreas Texte mit ausgefeilten Kompositionen und Arrangements aufwerten konnte. Die positiven Reaktionen von Fachkritikern und Publikum, die die zahlreichen Konzerte begleitet haben, waren eine Art Bestätigung.

1993 wurde in Zusammenarbeit mit dem Kulturverein „rocknet.bz“ die CD „Il treno per Nottingham“ produziert, die erste ausgereifte Veröffentlichung der „Andrea Maffei Spritz Band“. 27 Jahre später wurde auch durch Unterstützung der Stiftung Sparkasse das Original-Master der Stücke einem digitalen Remaster unterzogen. Entstanden ist dabei ein Werk, das trotz der 27 Jahre in jeder Beziehung nicht gealtert zu sein scheint.

„Ich habe die Angewohnheit, mir selbst nicht oft zuzuhören, deshalb hat mich der Remaster von ‚Il treno per Nottingham‘ doppelt überrascht“, sagt Andrea Maffei. „Ich höre viel italienische Musik, auch Underground, aber ich muss sagen, dass ich neben dem Mangel an musikalischer Lebendigkeit auch über die flachen Texte schockiert bin, die heute gang und gäbe sind. ‚Il Treno per Nottingham‘ hingegen bestand aus kostbaren kleinen Geschichten, mit denen wir versucht haben, aus der Masse des ‘bereits Gehörten’ herauszustechen. Selbst nach 27 langen Jahren kann man die Lieder mögen oder auch nicht, aber aus der zeitlichen Distanz erkenne ich als objektiver Zuhörer, dass dieses Album immer noch im Herzmuskel gräbt. Viel Spaß beim Zuhören!“

„Mit diesem Remaster will unser Verein auf das großartige Werk von Andrea Maffei als Komponist und Autor und aller beteiligten Musiker aufmerksam machen, die nach wie vor die Crème de la Crème der Südtiroler Musikszene repräsentieren“, so Willy Vontavon, Präsident von rocknet.bz. „’Il treno per Nottingham‘ ist meiner Meinung nach eine der schönsten CDs, die je in Südtirol produziert wurden. Uns war es wichtig, dass auch die Spotify-Generation in der Lage ist, diese Lieder zu hören.“

Die CD wird am 5. Dezember veröffentlicht und ist über eine E-Mail an den Verein erhältlich: info@rocknet.bz. Am selben Tag werden die elf Lieder auch auf allen digitalen Plattformen veröffentlicht.