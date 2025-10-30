Aktuelle Seite: Home > Unterhaltung > Leute > William und Kate gewinnen Rechtsstreit um Urlaubsfotos
William und Kate wehrten sich gegen die Verletzung der Privatsphäre

William und Kate gewinnen Rechtsstreit um Urlaubsfotos

Donnerstag, 30. Oktober 2025 | 20:08 Uhr
William und Kate wehrten sich gegen die Verletzung der Privatsphäre
APA/APA/AFP/POOL/CHRIS JACKSON
Schriftgröße

Von: APA/dpa

Ein französisches Magazin sieht sich wegen Urlaubsfotos vom britischen Thronfolger Prinz William und seiner Frau Kate (beide 43) mit rechtlichen Konsequenzen konfrontiert. Der Prinz und die Prinzessin von Wales haben einen Rechtsstreit gegen das Magazin “Paris Match” gewonnen, wie unter anderem die Nachrichtenagentur PA und der Sender Sky unter Berufung auf den Kensington-Palast berichten.

Der Palast teilte den Medienberichten zufolge mit, dass das Magazin “einen grob aufdringlichen Artikel” mit Paparazzi-Fotos vom privaten Familienurlaub in den Alpen im April veröffentlicht hatte. Zu sehen war das Paar demnach etwa mit seinen Kindern Prinz George, Prinzessin Charlotte und Prinz Louis auf der Skipiste oder auf dem Balkon ihres Chalets. Daraufhin hätten sich William und Kate an ihre Anwälte gewandt.

Kinder sollen “ohne übermäßige Beobachtung” aufwachsen

Ein Gericht in Frankreich kam laut PA nun zu dem Schluss, dass “Paris Match” die Privatsphäre und die Bildrechte von William, Kate und ihren Kindern verletzt habe. Das Magazin muss Sky und PA zufolge die Gerichtskosten des Paares in Frankreich übernehmen und eine offizielle Mitteilung veröffentlichen, in der es den Verstoß einräumt. Der entsprechende Text ist in der aktuellen Ausgabe des Magazins zu finden.

Das Urteil bestätige, dass auch Personen wie William und Kate ungeachtet ihrer öffentlichen Pflichten ein Recht auf Privatsphäre hätten, heißt es in dem Statement des Palasts. “Der Prinz und die Prinzessin von Wales setzen sich dafür ein, ihre private Familienzeit zu schützen und sicherzustellen, dass ihre Kinder ohne übermäßige Beobachtung und Einmischung aufwachsen können.”

William und Kate verteidigen ihre Privatsphäre abseits öffentlicher Verpflichtungen immer wieder vehement. 2012 gingen sie gerichtlich gegen das Boulevardmagazin “Closer” vor, das Oben-ohne-Fotos von Kate veröffentlicht hatte. Der Rechtsstreit zog sich über mehrere Jahre, schließlich wurden Verantwortliche des Magazins zu einer hohen Geldstrafe verurteilt.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Neues Fünf-Sterne-Golfhotel in Reischach geplant
Kommentare
65
Neues Fünf-Sterne-Golfhotel in Reischach geplant
Bürgermeister bekommen höhere Amtsentschädigung
Kommentare
53
Bürgermeister bekommen höhere Amtsentschädigung
Galateo versteht keinen Spaß und verklagt Kolumnisten
Kommentare
39
Galateo versteht keinen Spaß und verklagt Kolumnisten
Tiefgarage im Naturpark?
Kommentare
28
Tiefgarage im Naturpark?
21.000 Euro für neue Strafzettelblöcke und Software
Kommentare
27
21.000 Euro für neue Strafzettelblöcke und Software
Anzeigen
Die versteckte Gefahr
Die versteckte Gefahr
Wie analoge Schwachstellen digitale Datenrisiken schaffen
Nachhaltige Handwerkkunst trägt das Südtirol-Label
Nachhaltige Handwerkkunst trägt das Südtirol-Label
Sichtbares Engagement für nächste Generationen
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 