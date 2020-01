Alkohol-Wegfahrsperre als Möglichkeit, Tragödien zu verhindern?

Bozen – In Italien wurden an den ersten sechs Tagen des Jahres neun Personen von Autos angefahren und getötet. Sieben davon kamen bei dem tragischen Unfall in Luttach ums Leben.

In der Folge ist eine Diskussion um die Sicherheit von Fußgängern im Straßenverkehr aufgeflammt. Eine Alkohol-Wegfahrsperre für Autos gewinnt in diesem Zusammenhang immer mehr Anhänger. Die Vorrichtung verhindert im Falle von Alkoholmissbrauch das Starten von Fahrzeugen.

Dazu müssten Autofahrer vor dem Losfahren in ein Messgerät blasen. Liegt der Wert des Atemalkohols nicht über dem vorher programmierten gesetzlichen Grenzwert, gibt das Steuergerät den Startstrom für den Motor frei. Wird jedoch eine zu hohe Atemalkoholkonzentration gemessen, blockiert das Steuergerät den Anlasser und damit die Startfunktion des Motors.

Wäre ein solches Gerät für euch eine denkbare Möglichkeit, um künftig Tragödien wie die von Luttach zu verhindern? Teilt uns eure Meinung mit und stimmt ab!