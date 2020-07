Altersunterschied in Beziehungen: Ab wann ist genug?

Bozen – Analysen zufolge ist eine Beziehung umso gefährdeter, je mehr Jahre die Partner trennen. So bedeuten zehn Jahre Altersunterschied ein um 39 Prozent höheres Risiko, dass die Beziehung in die Brüche geht. Bei 20 Jahren ist das Trennungsrisiko bereits um 95 Prozent erhöht. Paare mit nur einem Jahr Altersunterschied bleiben am längsten zusammen, das Risiko einer Trennung liegt hier nur bei drei Prozent.

Dennoch gibt es immer wieder Beispiele im Boulevard, die verblüffen. Besonders bei Promis und Reichen scheint ein großer Altersunterschied kein Problem zu sein. Der langjährige Formel-1-Chef Bernie Ecclestone ist im Alter von 89 Jahren nochmals Vater geworden. Ecclestones Partnerin ist mehrere Jahrzehnte jünger. Es geht aber auch umgekehrt: So ist das weltberühmte Model Heidi Klum mit dem 16 Jahre jüngeren Musiker Tom Kaulitz liiert.

Was haltet ihr von großen Altersunterschieden in Beziehungen? Gebt jetzt eure Meinung ab!