Debatte um die Impfpflicht: Ja oder nein?

Bozen – Die Inzidenzen steigen wieder rasant an und auch die Krankenhäuser in Südtiroler füllen sich zunehmend mit Covid-Patienten. Vor allem ungeimpfte Bürger müssen behandelt werden. Nachdem Österreich für Anfang Februar eine Impfpflicht angekündigt hat, wird auch hierzulande immer öfter dieses Wort in den Mund genommen. Führt also kein Weg an der Impfpflicht vorbei? Oder reicht eine die konsequente Umsetzung der 2G-Maßnahmen?

