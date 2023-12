GenZ: Unrealistische Forderungen oder berechtigte Anliegen?

Bozen – Ist die Generation Z zu faul, zu anspruchsvoll, zu wenig ehrgeizig? Es ist eine hitzige Diskussion um die zwischen 1995 und 2010 geborenen Menschen entbrannt. Auslöser war das wehleidige TikTok-Video von Dana Rosa, einer jungen Frau auf Jobsuche (zu wenig Geld, zu wenig Urlaub!), das viral ging.

Einerseits gab es Verständnis für ihre Argumentation, doch andererseits reagierten viele verstört. In dieser Generation laufe einiges schief, hieß es in der Kritik. Es würde viel geklagt und unrealistische Forderungen in Sachen Gehalt und Arbeitszeit gestellt.

Was meint ihr zu dieser Diskussion: Hat die GenZ recht mit ihren Anliegen, oder ist das so nicht erfüllbar? Gebt eure Meinung ab!