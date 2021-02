Mit Redeverbot Corona bekämpfen: Gute Idee?

Bozen – Während hierzulande noch über FFP2-Masken diskutiert wird, ergreift man in anderen Gegenden Europas neue – ja fast schon kreative Maßnahmen – um die Ausbreitung des Coronavirus zu unterbinden. Auf Mallorca und Ibiza gibt es in öffentlichen Verkehrsmitteln nicht nur eine Maskenpflicht, sondern sogar ein Redeverbot. Auch in Deutschland wird das inzwischen diskutiert. So sollen weniger potenziell infektiöse Aerosole entstehen.

Wie seht ihr das: Wäre eine solche Maßnahme gegen das Coronavirus eine gute Idee?