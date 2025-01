Schärfere Gesetze und “Dry January”: Trinkt ihr jetzt weniger?

Von: luk

Bozen – Seit einigen Wochen sind in Italien schärfere Regeln im Straßenverkehr in Kraft getreten. Besonders bei Alkohol am Steuer gelten nun strengere Vorschriften. Ziel der Verschärfung ist es, die Zahl der alkoholbedingten Unfälle zu reduzieren und die Straßen sicherer zu machen.

Passend dazu liegt gerade auch der „Dry January“ voll im Trend: Viele Menschen nutzen den Jahresanfang, um ihren Alkoholkonsum zu überdenken oder komplett darauf zu verzichten – zumindest für eine gewisse Zeit. Wie steht ihr zum Thema Alkoholverzicht? Stimmt ab und teilt uns eure Meinung mit!