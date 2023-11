Teils freche Preise in der Gastronomie: Reduziert ihr den Konsum?

Bozen – 20 Euro für zwei Gläser Gewürztraminer? Erhältlich im Zentrum von Bozen. Kaum mal eine Pizza Margherita, die nicht an der Zehn-Euro-Grenze kratzt:

Nicht wenige haben das Gefühl, dass in der Gastronomie angesichts solcher Preise in Südtirol mittlerweile die Schmerzgrenze erreicht ist. Gerade in den vergangenen 18 Monaten sind die Preise massiv in die Höhe geschossen. Zum Teil ist das verständlich und mit der Inflation zu erklären, doch manchmal kommt man nicht umhin, “Gierflation” dahinter zu vermuten. Sprich: Die Inflation kommt gerade recht, um noch einen Extra-Aufschlag zu verlangen.

Wie seht die Preisentwicklung in der Gastronomie: Reduziert ihr den Konsum oder tangiert euch das kaum? Gebt eure Meinung ab!