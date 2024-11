Ukraine: Mehr westliche Waffen für Angriffe auf Russland?

Von: Ivd

Kiew – Vor gute einer Woche gab der scheidende US-Präsident Joe Biden den Einsatz von weitreichenden US-Waffen auf russisches Territorium frei. Am Dienstag sollen erstmals ATACMS-Kurzstreckenraketen aus US-Produktion ein russisches Munitionslager in der Grenzregion Brjansk beschossen haben. Kurze Zeit später setzte die Ukraine erstmals auch britische Marschflugkörper des Typs Storm Shadow in der Grenzregion Kursk ein.

Russlands Außenminister Sergej Lawrow sieht in dem Einsatz westlicher Waffen ein Instrument, den Konflikt bewusst eskalieren zu lassen und kündigte an: „Wir werden dies als eine neue Phase des westlichen Krieges gegen Russland betrachten und entsprechend reagieren.“ Weiterhin lobte Lawrow Bundeskanzler Olaf Scholz für dessen verantwortungsvolle Haltung, in Bezug auf die Lieferung von Taurus-Marschflugkörpern.

Wie steht ihr dazu: Sollten weitere westliche Staaten den Einsatz ihrer Waffen auf russisches Territorium freigeben? Oder eskaliert das die Lage nur weiter? Schreibt eure Meinung in die Kommentare und nehmt an unserer Spontanbefragung teil!