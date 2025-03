USA unter Trump: Seid ihr besorgt über die Entwicklung?

Von: luk

Seit Donald Trump seine zweite Amtszeit angetreten hat, stehen die USA und die Welt im Umbruch: Aus europäischer Perspektive leidet die transatlantische Allianz in einem Maße, das noch vor wenigen Jahren undenkbar war. Die USA unter Trump treten nicht mehr als Europas Freund auf, sondern scheinen sich eher Russland anzubiedern. NATO, die territoriale Integrität der Verbündeten – nichts scheint mehr gewiss zu sein.

Der Blick auf die innenpolitische Perspektive der USA verheißt ebenfalls nichts Gutes: Tausende Staatsdiener und mit ihr staatliche Institutionen wurden entlassen und aufgelöst. Dafür feiert sich Präsidentenberater Elon Musk mit martialischen Kettensägen-Tänzen. Erst kürzlich wurde per Dekret die Auflösung des Bildungsministeriums eingeleitet. Unabhängige Medien werden ebenfalls unter Druck gesetzt. Und es kommt noch schlimmer: Präsident Trump sieht sich über der Judikative stehen und will auch an den Stühlen von Bundesrichtern sägen. Es scheint so, als verfolge er das Drehbuch für Autokraten.

Wie seht ihr die Lage: Blickt ihr mit Besorgnis auf die Lage und sorgt ihr euch vor einem Demokratie-Sturz in den USA oder vertraut ihr darauf, dass am Ende alles nicht so schlimm kommt, wie es scheint? Gebt jetzt eure Meinung ab!